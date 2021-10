„Se vorbeşte despre refacerea coaliţiei cu USR. Personal, cred că asta e o variantă înfundată. (…) Niciodată nu am văzut sau nu am simţit atâta ostilitate între două partide câtă există, de fapt, între PNL şi USR astăzi. Şi mă tem că, şi în ipoteza în care această coaliţie s-ar putea reface conjunctural, sub diverse presiuni în acest moment, ea nu are cum să dureze pentru că acolo, în interior, conflictele sunt fundamentale”, este de părere Crin Antonescu.

Fostul lider liberal subliniază că în PNL există ”o îndoială majoră în legătură cu capacitatea actului de guvernare, actului de administraţie la partenerii posibili sau partenerii foşti din USR” și respinge argumentul conform căruia ambele partide sunt de dreapta.

”Nimeni nu poate da un sigur element prin care USR să fie definit ca partid de dreapta”, spune Antonescu.

În același timp, Crin Antonescu crede că nu se poate pune problema refacerii USL, întrucât a aceasta a fost o doar o alianță electrorală.

Cât despre premierul desemnat, Nicolae Ciucă, fostul președinte PNL spune că este „o propunere interesantă, bună, dătătoare de speranţe”, căruia ar trebui „să i se dea mai multă negociere pentru a explora variante”.

Nicolae Ciucă a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcţia de premier pe 21 octombrie și are la dispoziție zece zile pentru formarea cabinetului și a programului de guvernare.

Ciucă a declarat miercuri că are mandat de negociere pentru un guvern minoritar PNL-UDMR, iar o decizie privind flexibilizarea mandatului său va fi luată de conducerea PNL până vineri.



„Domnul premier desemnat Nicolae Ciucă are disponibilitatea şi atributul de a discuta cu cei de la USR. Trebuie să vedem dacă cei de la USR ar accepta această variantă şi după aceea putem să vedem dacă putem reface coaliţia. Dar e nevoie de o discuţie onestă, bărbăteşte. Putem să avem o discuţie cu USR, dacă vom merge în aceeaşi direcţie bine, dacă nu, bineînţeles că nu”, a declarat anterior actualul președinte al PNL, Florin Cîțu.

Citeşte şi:

Eșecul de 43 de miliarde de euro al Marii Britanii în pandemie. Programul „Test & Trace” și-a ratat scopul de a reduce infectările

Interceptări. Membri ai unui lot olimpic şi un poliţist de la Pașapoarte, printre beneficiarii vaccinărilor fictive

Rezultatele unui studiu pe 5 milioane de oameni din SUA: cei mai mulți care refuză vaccinarea sunt cei cu studii superioare. Ce îi reține?

PARTENERI - GSP.RO Cine este noua cucerire a lui Zenga, după divorțul de Raluca. Este tot româncă, cu 30 de ani mai tânără

Playtech.ro BREAKING: Iubita lui Reghecampf, atac dur la Anamaria Prodan. Corina s-a săturat și a făcut pasul necesar. Avem toate detaliile

Observatornews.ro Octavian Jurma: România a depășit recordul mondial de decese COVID la 1 milion de locuitori. Au crucificat poporul ăsta!

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2021. Leii au idei bune, le pun în practică fără rețineri, și totuși ceva pare să lipsească

Știrileprotv.ro Mirel Joacă-Bine a fost ucis în Italia în timpul unui jaf, însă este în viață și trăiește în Suedia. Declarația șocantă a românului

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum să o obții un ten strălucitor în doar 2 minute