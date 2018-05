Cristi Borcea rămâne în închisoare. Judecătorii au respins cererea de eliberare condiționată

Cristi Borcea rămâne în închisoare. Magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au respins cererea de eliberare condiționată a fostului finanțator al clubului FC Dinamo. Decizia poate fi contestată, dar o nouă solicitare privind eliberarea condiționată poate fi făcută pe 26 august 2018.

„Respinge propunerea de liberare condiţionată formulată de Comisia privind acordarea liberării condiţionate din cadrul Penitenciarului Bucureşti Jilava privind pe condamnatul Borcea Cristian, în prezent deţinut în cadrul Penitenciarului Jilava aflat în executarea pedepsei de 6 ani si 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 238/2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. În temeiul art. 587 alin. 2 Cpp, fixează termen de reiterare la data de 26.08.2018″, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 4. Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

A fost pentru a doua oară când Cristian Borcea cere eliberarea condiţionată. El a mai făcut o astfel de solicitare şi în 2017. Atunci, Judecătoria Sectorului 4 i-a admis cererea, dar Tribunalul Ilfov a decis, în octombrie, că fostul acţionar al Dinamo nu poate fi eliberat condiţionat şi că poate formula o nouă cerere după şase luni.

În octombrie 2017, Cristi Borcea a vorbit în fața magistraților, regretând faptele pe care a admis că le-a comis.

El s-a plâns că a executat 943 de zile în condiții proaste și a câștigat așadar 186 de zile scăzute din pedeapsă. În plus, a scris două cărți și a muncit pe rupte, deși e bolnav – a avut intoxicație cu mercur – astfel încât a câștigat alte 60 de zile, plus încă vreo 252 etc.