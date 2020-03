De Bobi Neacșu,

Cornelia Malac-Cismaș s-a încurcat de câteva ori într-o conferință de presă în care încerca să explice cazul unei femei depistate cu coronavirus. Cristian Tudor Popescu a analizat la Digi24 prestaţia şefei DSP Timiş.

„Ați tăiat mai repede…Spune la final: „Lasă-mă să spun eu!”. Pentru că, probabil, purtătoarea de cuvânt, sau altcineva din staff-ul direcției de acolo, a spus probabil „Pot eu să zic”, să te scot din acest rahat în care te bagi singură, te îndeși de un sfert de oră. La care asta spune „Nu, Lasă-mă să spun eu!”.

Parcă suntem la școală, sau la grădiniță la sfârșit de an, când repetă copilul poezia și se încurcă. Și profesoara de lângă el… „Hai să spun eu… acolo…”. El… „Nu, lasă-mă să spun eu!”.

De ce zice asta distinsa? Păi zice, pentru că e vorba de șefia ei. „Lasă-mă să spun eu!”, că dacă nu spun eu, nu mai sunt șefă… Ăsta era semnul șefiei. Că vorbește ea și arată ea cum se acționează… Dacă nu mai vorbesc eu și vorbește purtătoarea de cuvânt, în situația asta eu nu mai sunt șefă.

În țărișoara noastră, funcția creează nu numai organul, cum se spune, funcția creează și omul. Nu omul umple o funcție. Nu! Funcția este cea care umple omul, el fiind destul de goluț pe dinăuntru, de altfel.

Recomandări Acuze dinspre Ambulanță la Arafat în cazul pacientului transportat fără protecție. Un medic rupe tăcerea

Asta era cel mai interesant din tot acest delir. Eu pot să admit asta… Poate să aibă un blocaj. Eu am avut așa ceva pe ecran, în emisiune. Am avut de mai multe ori, dar atunci a fost foarte grav. Am avut și în studioul ăsta. Nu mai eram în stare să scot un cuvânt și asta a durat vreo 5 minute. Deci pot să înțeleg un astfel de blocaj. Dar când spui „Lasă-mă să spun eu!”… când, în loc să ieși din situație cât se poate de civilizat și onorabil… Asta este obsesia funcției în țara asta.

Funcția face omul. Ai avut funcție, ești om. „Cine e cutare?”, „E fost ministru”. „E… dacă e fost ministru…”. Și odraslele lui, nepoții lui sunt toți cu sânge albastru. Nu are importanță că respectivul a fost un șpăgar, a fost un dobitoc, un incompetent, un hoț care a făcut numai rău acestei țări. „Nu domne, a fost ministru…”. Dacă a fost ministru, toate astea se șterg… Vedeți respect, cutare, cutare.

Asta am văzut și pe la diverși, față de foști generali de securitate. „Acesta e scrisul domnului general…”. Securitatea ce a fost? Organul de represiune împotriva românilor, cu asta s-a ocupat. „Da, domne, dar a fost domnul general”. Funcționează chestia asta”, a comentat jurnalistul la Digi24.

Citeşte şi:

LIVE UPDATE Coronavirus în România | Măsurile anunțate de autorități după ce numărul infectărilor a ajuns la 13

Carantina discriminării. Asiatici din România stau în case de frica violenței, nu a coronavirusului. „Suntem scuipați, se strigă după noi «Corona!»”

Cât de pregătite sunt spitalele de boli infecţioase din România pentru o epidemie de coronavirus? Brașovul are costume pentru două zile!

GSP.RO Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu. Cand a iesit din sediul PCR, il astepta: „«Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2020. Scorpionii obțin beneficii de la această zi