Cristian Tudor Popescu a precizat că a citit şi comentariile postate de mai mulţi uitilizatori pe YouTube în care Flavia Groşan este considerată „zeiță” și „erou”.

„Le-am citit pe toate. Există o singură postare care spune: «Eu nu prea înțeleg ce zice această doamnă. Văd că ăia care comentează înainte îi dau cu binecuvântările, atât». Restul sunt ce am citit aici: «erou național», «zeiță», «ministrul sănătăți (sic!)». Cum aș putea eu să numesc aceste persoane? Le-aș numi «maglavite». Ce avem aici este un Maglavit perfect (cazul ciobanului Petrache Lupu din comuna Maglavit, care a pretins că a avut mai multe viziuni divine în 1935, iar milioane de persoane au mers în pelerinaj în acel loc. La Maglavit a fost ridicată și o mănăstire, n.r.)”, spune Cristian Tudor Popescu.

Această doamnă spune că a vindecat 1.000 de oameni. Unde sunt? Dânsa are un cabinet particular. Există vreo înregistrare – cu ce stare au venit la dânsa, cum au plecat, ce diagnostic le-a fost pus, tot de către dânsa? Diagnostic pe care spune că îl pune după voce, la telefon. Ca marii vindecători din perioada sovietică, care vindecau la televizor. Se vindecau oamenii doar uitându-se la ei. Doamna vindecă prin calculator, online, nu e nevoie să te duci la ea cabinet.

Cristian Tudor Popescu consideră că doamna ţine secretă reţeta „ca să vină oamenii ca la Maglavit la dânsa, fie online, fie fizic, la cabinet. Sunt atâția care îi cer numărul de telefon”. „E șarlatanie, evident. Șarlatania se clasează după rezultat, nu mă interesează dacă respectivul e în toate mințile sau nu. Pe mine mă interesează ce face el”, adaugă Cristian Tudor Popescu.

Dânsa spune așa: nu se moare de COVID. Cei care mor acum nu au murit de COVID. COVID-ul e o pneumonie simplă, o răceală ceva mai gravă care poate fi vindecată cu regi, regine, valeți și eroi, cu o rețetă pe care nu o știm în continuare, dar e minune. Oamenii ăia sunt omorâți în spital, asta spune doamna. Nu știu dacă o spune pentru că are o afecțiune psihică. Dacă mi se poate permite și mie să pun un diagnostic – dacă dânsa poate să pună diagnostic după voce, la telefon, atunci am și eu dreptul, nu? – pun și eu un diagnostic după vocea domniei sale, după figura domniei sale, după cum se comportă și mai ales după ce spune. Și eu am o înțelegere și compasiune mare pentru oamenii cu afecțiuni psihice. Viața a făcut să văd mulți. Poate să aibă așa ceva dânsa.

