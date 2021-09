„Din punctul de vedere al cetățenilor, este un bâlci sterp, din care nu rezultă nimic bun, nimic folositor pentru cetățeni. Puteți să identificați vreun beneficiu, vreun rezultat pozitiv care ar putea să iasă din acest bâlci, pentru cetățeni? Este imposibil din start, dimpotrivă, oamenii, majoritatea, nu au cum să nu se simtă disprețuiți, lăsați pe margine, abandonați de către acești politicieni prea excitați de lupta pentru putere personală a fiecăruia dintre ei. Așa arată de la nivelul cetățenilor”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

De la nivelul celor angajați în această bătălie, acolo domnește o inconștiență suverană a PNL și USR PLUS. Aceste două partide nu realizează că pierd în fiecare oră, aproape, pierd voturi și cei care capitalizează sunt PSD și AUR. Indiferent de cine o să câștige – Cîțu sau Orban sau dincolo, Barna sau Cioloș. Cristian Tudor Popescu:

„Spunea domnul Ilie Bolojan de ce se întâmplă acum că este posibil și chiar probabil ca rănile, daunele, distrugerile rezultate în urma acestor războaie interne să nu mai poată fi vindecate pe viitor. Deci, această coaliție de guvernare se poate, în momentul de față, să-și tareze, blocheze perspectivele prin această bătălie, prin acest bâlci care, vreau să repet lucrul acesta, este o premieră în istoria post-decembristă”, adaugă Cristian Tudor Popescu.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, PNL şi USR PLUS se găsesc într-o situație sintetizabilă într-o frază simplă – ”se bat pentru putere fiind la putere”, care arată tot absurdul, mergând până la grotesc a ceea ce vedem noi, simpli cetățeni acolo.

Gazetarul a comentat şi planurile USR PLUS de a se alia cu partidul AUR.

„Nu vor să plece din guvern și atunci, pretind că depun această moțiune, pe care n-o pot depune de unii singuri, pentru că nu au numărul de semnături și iată că au ajuns în splendida situație de a ne anunța cu bucurie și speranță faptul că USR PLUS și AUR au 122 de semnături. Adică „partidul extremist” pe care l-a caracterizat USR PLUS și „cancerul neomarxist”, USR PLUS, așa cum este văzut și definit de către AUR, iată că se unesc acum pe persoană fizică. Nu pe principii, ci ca să-l dea afară pe Cîțu”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Dar au mai spus ceva: dacă se depune o altă moțiune – noi nu reușim numărul de semnături pentru a depune moțiunea -, dacă altcineva depune moțiunea, noi o vom vota, nu semnăm, dar votăm. Acesta este cel mai frumos lucru pe care l-am auzit astăzi! Caragiale ar fi plesnit din palme de bucurie și și-ar fi notat asta. Votăm, dar nu semnăm. O dăm anonimă! Cum să spui așa? Vasăzică, dacă PSD depune moțiune de cenzură, USR PLUS o să voteze. Cristian Tudor Popescu:

„Ce vedem acum nu este generat de bătălia dintre PNL și USR PLUS, este generat de luptele interne din cele două partide, în vederea congreselor. După ce se termină congresele, lucrurile se liniștesc”, adaugă Cristian Tudor Popescu.

„Premierul Cîțu nu va pleca, asta e clar. Va rămâne acolo, e greu ca moțiunea să treacă pentru că se bat între ei cine anume să îi ia „gâțu’ lui Cîțu”. Asta e important acum. Nu e important nici măcar să pice. Important e unde se contabilizează, cine e cel care îi ia gâtul. Ăsta e obiectivul lor și e posibil să nu se înțeleagă, să se taie în moțiuni unii pe ceilalți. Oricum și dacă iese de la guvernare USR PLUS, Cîțu e clar hotărât, are susținerea PNL și a lui Iohannis să rămână acolo. Dar eu nu știu ce încredere mai au cetățenii în premierul Cîțu pentru ceea ce urmează el să guverneze și noi să fim guvernați”, a spus Cristian Tudor Popescu.

