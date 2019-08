De Dana Aramă,

Mesajul transmis de cristina Șișcanu este unul foarte dur, în care aceasta spune răspicat că urăște neputința oamenilor de a face ceva când se întâmplă astfel de tragedii. Jurnalista afirmă că a sperat până în ultimul moment ca Alexandra Măceșanu să fie în viață.

„Va urăsc pe voi toți (știți voi care)!!! Urăsc neputința mea, a noastră…

Abia așteptam să o adorm pe Petra ca să pot plânge în hohote!!! Am aflat că Alexandra este moartă. În toate aceste zile cumplite nu prea am vorbit despre tragedia fără margini, mi-am înăbușit durerea și revolta fără să urlu pentru că m-am mai agățat în sinea mea de speranța că Alexandra e în viață. Deși fiecare prieten, coleg, vecin… provocă discuția despre Alexandra… eu nu prea am putut să articulez câteva cuvinte…”, a mărturisit Cristina Șișcanu în online.

Jurnalista a mărturisit și că nu a fost în stare să asculte convorbirea Alexandrei Măceșanu cu serviciul de urgență 112.

„Ba mai mult decât atât, într-o seară mi s-a declanșat și o indigestie și am vomitat până dimineață… aparent nu mâncasem nimic care să îmi cauzeze așa ceva. Și nu am vorbit… am așteptat… am așteptat să aud că Alexandra trăiește și că au găsit-o, și că au salvat-o, și că o vor îngriji și se va recupera!

Nici până acum nu am putut asculta convorbirile Alexandrei cu 112… doar le-am citit…

Doamne, ce durere!!! Durere, frică, revoltă și neputință… De ce???

Frumoasă, deșteaptă și curajoasă Alexandra… ce păcat!!!”

Vineri, 2 august 2019, anchetatorii au stabilit că resturile umane găsite în soba improvizată din curtea casei din caracal a lui Gheorghe Dincă aparțin doar Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani, dispărută pe 24 iulie. Testele ADN au confirmat astfel varianta lui Gheorghe Dincă, care a susținut, la scurt timp după ce a fost arestat, că el a omorât-o pe Alexandra și i-a ars corpul.

Citeşte şi:

Crimele din Caracal. Alexandru Cumpănașu cere și o expertiză internațională, după ce IML a confirmat că oasele găsite în casa lui Dincă sunt ale Alexandrei

GSP.RO Halep, reacție haioasă când a fost întrebată de relația cu Toni Iuruc: „Vreau să vă întreb ceva”

Unica.ro Vesti proaste de la IML. Din pacate, rezultatul ADN confirma cea mai sumbra teorie

Viva.ro Cutremurător! Cui aparțin oasele găsite în curtea monstrului din Caracal! INML a făcut totul public! Fiica lui Dincă a dat primele declarații....