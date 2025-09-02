Creștere alarmantă a companiilor neprofitabile

Analiștii avertizează că dificultățile economice din Rusia ar putea duce la falimente și inflație. Ponderea companiilor în pierdere a atins cel mai înalt nivel din 2020, afectând investițiile și veniturile fiscale.

Aproape o treime dintre companii sunt pe pierdere în 2025, relatează publicația United 24 Media, care citează datele Rosstat din septembrie. Ponderea firmelor neprofitabile a ajuns la 30,4%, marcând o creștere de 2,3 puncte procentuale față de anul anterior. Aceasta este cea mai mare valoare înregistrată din 2020, când pandemia a forțat 35% dintre companii să înregistreze pierderi.

Aproximativ 43.000 de companii au raportat profituri însumând 228,2 miliarde de dolari, în timp ce aproape 19.000 de firme au declarat pierderi de peste 62 de miliarde de dolari.

Principalele sectoare aflate în dificultate

Analiștii au identificat mai multe sectoare care se confruntă cu probleme de profitabilitate. Printre acestea se numără mineritul cărbunelui, producția de abur, alimentarea cu apă, gestionarea deșeurilor și transporturile.

În unele industrii, cum ar fi transportul terestru de pasageri și cercetarea științifică, până la jumătate dintre companii operează în pierdere.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

„Majoritatea țărilor dezvoltate înregistrează o pondere a companiilor care înregistrează pierderi în jur de 10-20%, dar 30% este semnificativ și nu este neobișnuit pentru piețele aflate în criză», a declarat Vladimir Chernov, analist la Freedom Finance Global, potrivit sursei citate. El consideră că această situație reflectă probleme sistemice în industriile cheie.

Criză economică iminentă

Creșterea numărului de companii neprofitabile are efecte negative asupra economiei ruse. Veniturile fiscale scad, investițiile încetinesc, iar nivelul datoriilor crește.

„Acest lucru pune presiune asupra băncilor și guvernului, care trebuie să ofere subvenții sectoarelor cu dificultăți”, a adăugat analistul Vladimir Chernov. Tot el a avertizat că această tendință ar putea duce la mai multe falimente și inflație, deoarece companiile rămase majorează prețurile pentru a supraviețui.

Serghei Katyrin, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Rusiei, a atras atenția asupra efectelor pe termen lung.

„Dificultățile economice ar putea determina companiile să amâne proiectele de investiții, modernizarea echipamentelor și îmbunătățirile tehnologice, afectând în special întreprinderile mici și mijlocii”, a spus acesta.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Oleg Ivașcenko, șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, a avertizat, recent, că Rusia își epuizează rapid resursele economice și militare. El a prognozat o criză economică severă până la sfârșitul anului 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE