„Comportamentul lor mă face să mă gândesc ce se întâmpla dacă era în birou și Dominic Fritz, nu era plecat în străinătate, așa cum am înțeles. Am auzit scandări precum «Herr Fritz, nu uita, Timișoara nu e a ta», «Venim peste tine, parașutatule din Germania» sau «Ieși afară, javră ordinară». Liderul acestui asalt, George Simion, a numit Timișoara Fritzișoara. Am văzut că veniseră în audiență. Cum, urlând?”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

„Ce vedem de luni bune încoace este un fenomen care afectează orice popor din această lume. Periodic, apare la suprafață o formațiune tumorală, care exhibă o propagandă bazată pe xenofobie, pe șovinism, pe antisemitism și pe violență”, a mai spus CTP.

„Exemplu cel mai apropiat pentru acțiunea de azi este cel al Cămășilor brune din Germania anilor 1920-1930, acele Sturmabteilung, detașamentele de asalt naziste. În imaginile de la Timișoara, i-am văzut și pe oamenii aceia, cum poartă vestele galbene cu AUR pe ei. Și Cămășile brune năvăleau în instituții publice să-și facă dreptatea lor, împărțeau oamenii în buni sau răi, adică suboamenii, aplicau corecții fizice”, a adăugat gazetarul.

„Reprezentanții AUR au fost la Palatul Parlamentului, au pătruns acolo, acum îi vedem aici, cu ceva timp în urmă luau cu asalt Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne. Peste tot, autoritățile se fac că nu-i văd. Cum să nu îi oprești? Dacă nu-i poți ține în frâu, la ce să ne mai așteptăm?”, a mai spus Popescu.

Întrebat despre perspectivele politice ale AUR, CTP a concluzionat: „Depinde de ce fac partidele aflate la guvernare, fiindcă tumorile precum AUR se pot extinde și crește numărul de celule canceroase. Din ce în ce mai mulți români pot fi atrași de propaganda AUR. În condițiile în care guvernarea dă rateuri, ei speculează. Să vedem până unde o să meargă această contaminare!”.

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat vineri, 14 ianuarie, că o „bandă de membri şi simpatizanţi AUR, în frunte cu George Simion, aduşi la Timişoara cu autocarul”, au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei, prin forţă fizică, „cu scopul de a crea haos și panică”.

În replică, liderul AUR, George Simion, a transmis că „declarațiile lui Fritz sunt mincinoase” și a declarat că grupul său de susținători ar fi dorit să obţină o audienţă pentru Ioan Bânciu, reprezentant al mai multor asociaţii revoluţionare.

IPJ Timiș a transmis că s-a autosezizat și s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea sediului profesional, în care se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru „stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor”.

Citeşte şi:

Percheziții la casele familiei agresorului de la Bolintin. Tânărul, adus la el acasă de poliție pentru o reconstituire

Reacția lui Dan Barna, după ce George Simion a fost acuzat că a intrat cu forța în Primăria din Timișoara

Cum explică Ministerul Transporturilor faptul că refacerea unui fir pe o rută CFR a costat 12 milioane de euro pe timpul lui Drulă, iar acum sare de 190 de milioane

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro BOMBĂ! Cum a îndrăznit Loredana Groza să se fotografieze după zvonul divorțului. E prea de tot ce ne arată în jos...

Observatornews.ro Singurele cuvinte spuse de polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa. Fata care a supraviețuit i-a povestit mamei secundele dinaintea impactului

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2022. Scorpionii s-ar putea să facă câteva mișcări greșite, să ia decizii în mare grabă, din cauza enervării

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"

PUBLICITATE Ce este sindromul „Dropped Head” sau Head Down și ce afecțiuni provoacă