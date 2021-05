„Cum procedează domnul Teodosie în mod normal ar fi trebuit să fie sancționat pentru ceea ce ne spune. Nu spun eu asta, spune însuși Sfântul Sinod și Patriarhul Daniel. Ridicarea arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie nu constituie o necesitate misionară actuală, ci mai degrabă o ambiție personală. Înaltul ierarh Teodosie se face vinovat de păcatul ambiției personale, păcatul trufiei, asta spune Sfântul Sinod. Tot Sfântul Sinod menționează încălcările normelor pe care le-a comis Teodosie. Fabrica de doctorate de Constanța, care este patronată de Teodosie. Unde ce se întâmplă, teze plagiate, profesori impostori, deficiențe grave de redactare”, a declarat Cristian Tudor Popescu, vineri, în emisiunea Cap Limpede difuzată de Digi24.

Jurnalistul a mai explicat că deși arhiepiscopul Tomisului a încălcat mai multe norme, sesizate și de Fântul Sinod, acesta nu va fi sancționat.

„Toate acestea ce sunt? Păcatul șmenului. În plus, mai spune Sfântul Sinod inițiativele sale din perioada pandemiei înseamnă o atitudine provocatoare. Un duh de indisciplină și răzvrătire. După toate astea ce face Teodosie cere să fie înaintat în grad, să fie făcut mitropolit. Pentru toate astea ar fi trebuit să fie dat afară și nu e dat afară. Știți de ce nu e dat afară? Dacă era acum la catolici o încurca. Diferența între catolici și ortodocși, diferența fundamentală este că episcopul Romei, adică Papa este primat, el poate decide în legătură cu diferiți episcopi. În Biserica Ortodoxă, toți arhiereii, adică mitropolit, arhiepiscop, episcop, patriarh toți sunt egali. Prin urmare nu are ce să-i facă Daniel lui Teodosie. Sinodul ar putea, însă este complicat acolo trebuie să se întrunească o majoritate”, a mai precizat Cristian Tudor Popescu.

De asemenea, gazetarul a vorbit și despre modul în care se vor raporta credincioșii la conflictul dintre ÎPS Teodosie și Patriarhul Daniel.

„Marea majoritate știu ‘doamne ajută, ‘doamne ferește, Crezul, Tatăl Nostru și Îngerașul. Câți au citit Biblia, cele peste 1400 de pagini, câți au citit Evanghelia sau faptele apostolilor?. (…) De aceea se vor duce la Teodosie, nu au treabă cu sinodul, teologia, religia ortodoxă și patriarhul. Ne ducem la ăsta care e aici la noi reprezentantul autorității, asta e problema”, a mai punctat jurnalistul.

Conducerea Bisericii Ortodoxe Române i-a refuzat arhiepiscopului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, avansarea în ierarhia internă și transformarea în mitropolit.

În scrisoarea din 19 aprilie 2021, Teodosie este acuzat că își dorește transformarea Arhiepiscopiei Tomisului în mitropolie dintr-o ”ambiție personală”, fără ca toate condițiile statutare necesare pentru o astfel de avansare să fie îndeplinite.

O reacție a venit, vineri, și din partea lui ÎPS Teodosie.

„Eu nu mă dezic de ce am făcut. Am vrut să fiu în rugăciune cu toți credincioșii. La cererea credincioșilor am făcut și intervențiile pentru Mitropolie. Stau mărturie mesajele pe care le am din diaspora, să nu oprim rugăciunea”, a spus ÎPS Teodosie, într-o declarație de presă transmisă în direct de Antena 3, vineri, 21 mai.



