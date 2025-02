„Votul inteligent”

Într-o postare pe Facebook denumită „Votul inteligent”, gazetarul Cristian Tudor Popescu analizează afirmația lui Crin Antonescu: „Doamna Șoșoacă, o persoană pe care eu o consider inteligentă”.

„L-am întrebat pe dl Antonescu pe baza căror criterii o califică drept inteligentă pe dna în cauză. Din răspunsul domniei-sale, n-am reușit să desprind decât un singur criteriu: numărul de voturi. Dna Șoșoacă, zice dl Antonescu, a reușit performanța de a aduna suficiente voturi ca să meargă la Bruxelles ca europarlamentar și să-și bage partidul în Parlament. Ergo, este inteligentă.”, scrie CTP.

Cristian Tudor Popescu argumentează că inteligența nu înseamnă doar adaptabilitate și succes electoral, ci și capacitatea de a înțelege consecințele propriilor declarații.

„Deci, a urla că parlamentarii trebuie omorâți, că evreii trebuie alungați din România sau lichidați, că polițiștii trebuie loviți în cap pe unde îi prinzi sunt, pentru dl Antonescu, dovezi de inteligență, deoarece au adus voturi.

Să fie limpede: nu confund inteligența cu moralitatea, nu spun că aceste zbierete sunt imorale, criminale, penale, deși, evident, sunt; spun, spre deosebire de dl Antonescu, că sunt dovezi de prostie.”, a adăugat CTP.

A fi inteligent vine de la verbul latinesc intelligo, intelligere – a înțelege. Cristian Tudor Popescu

„Dna Șoșoacă NU înțelege care sunt consecințele logice ale acestor declarații pentru România, ca să nu mai vorbim de aplicarea lor efectivă. Persoana urmărește să obțină voturi prin orice mijloace, aidoma șobolanului care caută de mâncare prin gunoaie, potrivit comparației făcute chiar de dl Antonescu.”, continuă gazetarul.

„Șobolanul NU înțelege nimic”

Jurnalistul subliniază că retorica extremistă a Dianei Șoșoacă, bazată pe urlete și instigare, nu este o dovadă de inteligență.

„Dar șobolanul NU înțelege nimic! El se adaptează oricărei situații în scopul de a-și optimiza drumul către satisfacerea nevoilor sale fundamentale, de supraviețuire sau sexuale. Inteligența nu poate fi redusă la adaptabilitate, pe care o găsim peste tot în natură și poate fi reprodusă mecanic.”, susține Cristian Tudor Popescu.

„Doamna Șoșoacă își alimentează prin tot ce face și spune instinctele de acaparare și dominare. Urlete ei sunt simpliste, primitive, animalice, nu au nimic deștept, isteț, ager, iscusit, priceput. Există și infractori inteligenți, argumentează dl Antonescu. Da, cu siguranță, dar dna Șoșoacă nu face parte dintre aceștia.”, continuă gazetarul.

Călin Georgescu, în aceeași situație ca Diana Șoșoacă

De asemenea, Cristian Tudor Popescu îl include în aceeași categorie și pe Călin Georgescu, denumit „Georgescu Maglavit”, care, deși a strâns voturi, nu demonstrează o gândire rațională și coerentă.

„Ca și dl Georgescu Maglavit. Și acesta a adunat voturi, mai multe decât Șoșoacă, deci, după dl Antonescu, este inteligent.”, adaugă gazetarul.

„Dorința sa de a-și satisface, înainte de a fi prea bătrân, instinctele megalomanice nu ține seama câtuși de puțin de logică și mijloace de probă, de unde șirul nesfârșit de absurdități frizând demența pe care le debitează. Sau autocontraziceri de la o zi la alta. Și pe care el însuși NU le înțelege, doar le aruncă pe gură.”, a mai scris CTP.

„Zăcămintele de prostie ale României”

Jurnalistul îl acuză pe Crin Antonescu de un raționament circular – consideră că voturile confirmă inteligența, fără a lua în calcul modul în care acestea sunt obținute.

„Dl Antonescu spune că Georgescu Maglavit și Șoșoacă Maglavita sunt inteligenți pentru că au voturi. Și au voturi pentru că sunt inteligenți. Subsemnatul sunt de părere contrară: au obținut voturile cu ajutorul prostiei, a lor și a altora, nu cu ajutorul inteligenței. Deoarece au exploatat din greu zăcămintele de prostie ale României. Pentru că votanții lor au recunoscut cu bucurie propria lor prostie, în prostia lui Georgescu Maglavit și Șoșoacă.”, a explicat CTP.

În final, Cristian Tudor Popescu își exprimă îndoiala față de criteriile de evaluare ale lui Crin Antonescu.

„Nu cred că pot să-i schimb opinia dlui Antonescu. Dar de acum înainte voi fi foarte atent când folosesc cuvântul inteligent în legătură cu domnia-sa. Căci, cum spunea Eminescu într-o poezie pe care v-am reamintit-o recent, non idem est si duo dicunt idem.”, a concluzionat CTP.

Textul lui Cristian Tudor Popescu, șters de Facebook

Cristian Tudor Popescu a precizat că Facebook i-a șters un text satiric despre „aurul monoatomic” promovat de Călin Georgescu. După o contestație, platforma a revenit asupra deciziei, permițând republicarea materialului.

În textul intitulat „Salvare României – prof. și praf”, Cristian Tudor Popescu ironizează teoriile conspiraționiste și falsele promisiuni economice ale lui Călin Georgescu.

„În afară de a vinde în Vest CH₂O, aqua chiorensis carpato-danubiană, prof. Georgescu are încă o soluție fizico-chimică pentru ca românii să se înavuțească ca-n basme fără să miște un deget. Deoarece românii, nu evreii, sunt poporul ales de Dumnezeu, prin Trimisul Său, prof. Georgescu, Atotputernicul a pus în pământul nostru un element care nu există în tabelul lui Mendeleev, adică nu e rusesc: aurul monoatomic. Cunoscut și sub numele de aur alb, acesta este un praf de culoare albă, adică nu galbenă.”, a scris CTP.

