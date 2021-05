„Eu nu mă dezic de ce am făcut. Am vrut să fiu în rugăciune cu toți credincioșii. La cererea credincioșilor am făcut și intervențiile pentru Mitropolie. Stau mărturie mesajele pe care le am din diaspora, să nu oprim rugăciunea”, a spus ÎPS Teodosie, într-o declarație de presă transmisă în direct de Antena 3, vineri, 21 mai.

Arhiepiscopul Tomisului susține că el a avut „o atitudine creștină, de apărare a dreptei credințe”.

„A apăra dreapta credință nu este un lucru negativ, ci pozitiv. Și iată, credincioșii m-au urmat, pentru că eu am vorbit în numele lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu. Așa mi-a spus conștiința, în numele lui Dumnezeu”, a explicat acesta.

„Nu îmi doresc să devin patriarh”

Întrebat dacă se teme de eventuale sancțiuni din partea Bisericii Ortodoxe Române, arhiepiscopul Tomisului a spus: „Numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem”.

ÎPS Teodosie a mai spus că nu-și dorește să devină patriarh în locul lui Daniel, dar că nici nu se retrage, după criticile aduse de conducerea BOR.

„De ce să mă retrag? A te retrage înseamnă a abandona. Asta e bună! Dar eu sunt pricina? Voi continua să fac demersuri, bineînțeles. Spune Sfântul Apostol Pavel că trebuie să mărturisesc mai departe adevărul, dacă nu, înseamnă că încep să mor. A mărturisi înseamnă a avea viață”, a răspuns ÎPS Teodosie

Acuzat de BOR de ambiții personale

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a cerut, la mijlocul lunii februarie anul acesta, avansarea la rang de mitropolit prin reînfiinţarea Mitropoliei Tomisului.

Două luni mai târziu, conducerea Bisericii Ortodoxe Române i-a respins cererea şi a semnalat mai multe derapaje ale Arhiepiscopiei.

În scrisoarea conducerii BOR, ÎPS Teodosie a fost acuzat că își dorește transformarea Arhiepiscopiei Tomisului în mitropolie dintr-o „ambiție personală”, fără ca toate condițiile statutare necesare pentru o astfel de avansare să fie îndeplinite.

Câteva dintre derapajele lui ÎPS Teodosie:

