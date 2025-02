„Eu nu am scris că este favorit, nu am scris nici măcar că îl voi vota. Am scris că domnul Crin Antonescu este votabil. Am scris că, după ce i-am văzut discursul de la Congresul PSD, după 10 ani de absență din politică, timp după care îmi puneam întrebarea dacă mai este Crin Antonescu capabil de niște acte politice puternice, coerente, convingătoare. Iată că este! Asta am constatat, am spus că este un discurs inteligent și luminos. Spuneam că, prin această apariție, Crin Antonescu m-a convins că poate să lupte cu candidații antieuropeni”, a afirmat CTP la B1TV, încercând să explice șuvoiul de laude.

El a căutat și alte argumente pentru a-și justifica seria de epitete după discursul lui Crin Antonescu de la Congresul PSD, unde a fost validat drept candidatul social-democraților la alegerile prezidențiale 2025.

„Spuneam că discursul lui Crin Antonescu mi s-a părut inteligent și luminos. De ce am folosit acești termeni? Pentru că am văzut, mai întâi prin comparație, cu dezgustătoarea campanie electorală precedentă, în care PSD și PNL și-au aruncat unii altora lături, s-au insultat în toate felurile […]. Prin comparație la ce am văzut la precedentele alegeri prezidențiale, discursul lui Crin Antonescu este literalmente luminos. Este un discurs de unificare, de dialog și cooperare. Crin Antonescu și-a păstrat expresivitatea în discurs, penetranța, de aceea am spus, spre surprinderea mea plăcută, că Crin este mai bun decât a fost în tinerețe”, a spus CTP.

Atmosfera din sală atunci când Crin Antonescu vorbea fără prompter. Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Cristian Tudor Popescu a precizat că l-a mai și criticat pe candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, invocând o perioadă mai veche, dar fără să ofere exemple concrete:

„Eu am avut critici nu puține cu privire la activitatea și discursurile de atunci ale domnului Crin Antonescu, am avut și momente de laudă, atunci când Crin Antonescu era mult mai puțin cunoscut, de exemplu în 2006, când PNL, sub conducerea lui Tăriceanu a votat retragerea peste noapte a trupelor române din Irak. Singurul care s-a opus fățiș atunci a fost Crin Antonescu. După cum vedeți, bune și rele, lumini și umbre”, a punctat CTP.

El a susținut că la alegerile prezidențiale din luna mai va vota „acel candidat proeuropean care are cele mai mari șanse, voi face și eu niște socoteli atunci înainte de a vota, să îi învingă pe candidații antieuropenilor”.

Candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale 2025 a fost validată duminică, 2 februarie, în Congresul extraordinar al PSD, la o săptămână după ce și PNL a făcut același lucru. Antonescu a fost prezent atât la PNL, cât și la PSD. În acest moment, el are susţinerea oficială a PNL, UDMR şi PSD.

