Acum, numele lui David Popovici este din nou în centrul atenției, deoarece și-a achiziționat și o vilă, iar acest lucru a apărut din nou în spațiul public.

Dacă despre mașina marelui campion român, care este un Porsche Spyder, s-a aflat că a costat peste 170.000 de euro, David Popovici nu a dorit să ofere prea multe detalii despre casa lui, chiar dacă a luat parte la o conferință de presă în care a fost prezentat Liziera de Lac, ansamblul rezidențial care se află în Frumușani, lângă București, pe malul lacului Tătaru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Nu o să vă spun exact unde stau în cartier, pentru că doresc a păstrez această informație pentru mine. Dar pot să vă spun că e suficient de încăpătoare casa încât să aibă loc toți membrii familiei. A fost o achiziție normală, cu un mic discount”, a spus David Popovici.

Potrivit informațiilor care se regăsesc pe site-ul oficial al ansamblului rezidențial, prețurile caselor în zona în care și-a cumpărat vila cu trei dormitoare plus living și marele campion român pornesc de la 146.000 de euro și ajung până la 262.000 de euro, fără TVA.

Recomandări S-a abonat la banii publici prin „împlicuire”. Afacerile lui Daniel Dumitru Neagoe, fost director al Poștei Române judecat pentru corupție

De ce s-a mutat lângă București

„Am crescut toată viața la oraș. Și vizitele pe care le făceam rudelor din afara Bucureștiului erau foarte rare. Am petrecut puțin timp în natură. De aceea, petrecând tot timpul în oraș, am dorit un loc aproape de natură. Și tot căutând acest loc de ceva vreme, am dat peste acest complex. Am ajuns aici întâmplător, din recomandări, și mi-am dat seama că asta căutam. Un loc liniștit și suficient de aproape de oraș, să nu pierzi vremea pe drum, dar să fie suficient de îndepărtat încât să ai parte de aer curat”, a mai spus David Popovici.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News