Gazetarul a comparat gravitatea declarației făcută de fostul ministrul cu cele ale protestatarilor care, luna trecută, au strigat „asiasinii” în fața spitalelor.

„Sunt mii de morți pe care îi ascund ăștia din cifre, așa ne-a spus domnul Voiculescu. A spus nu este exclus să fie mii de morți în plus. Din ce a spus domnul Voiculescu, și anume că se ascund morți, rezultă ca transmisie în opinia publică ideea că au dreptate cei care au zbierat în fața spitalelor asasinilor pentru că rezultă clar, toată lumea își dă seama acum, medicii omoară oameni în spitale și ăștia îi ascund din cifre. Acele dihănii care i-au strigat medicului Andrei Moldovan, înseamnă că au dreptate, potrivit domnului Vlad Voiculescu”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Reacția lui vine după ce fostul ministru al Sănătății a sugerat că numărul deceselor provocate de COVID-19 este mult mai mare în realitate, fără a oferi mai multe detalii.

„Am spus despre domnul Voiculescu că este un politicar prost, dar un om cu intenții bune. Retrag ambele calificări. Pentru că domnul Voiculescu nu este prost, iar, în ceea ce privește intențiile, eu nu mai văd decât eforturi din partea domniei sale de a a face cât mai mult rău împrejur, după ce a fost scos din funcția de ministru. Această declarație a domniei sale care nu se bazează pe niciun fel de suport, nu își asumă nicio cifră și spune că nu am documentat, nu o să folosesc cifre. Spuneam că domnul Voiculescu nu este prost, este pe cât de inteligent, pe atât de perfid. Această exprimare nu este exclus să fie mii de morți în plus, este făcută în așa fel încât să spună: am spus că erau, am spus că nu este exclus”, a mai comentat jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu explicat și efectul acestor declarații.

„Cum poți ca persoană responsabilă cum poți să faci această declarație publică înainte să existe vreo confirmare? Oamenii acum pot să nu mai aibă nicio încredere în cifre, mai ales într-o perioadă în care circulă tot felul de teorii, conspirații și manipulări ordinare împotriva vaccinării, împotriva măștii, este un infern. În aceste condiții vine domnul Voiculescu, imediat după ce a fost dat afară, vine și ne comunică acest lucru, fără a argumenta cu dovezi. Problema este că lovește în credibilitatea și așa extrem de șubrezită a autorităților și instituțiilor din România. Oamenii pot să intre într-o stare de nesiguranță”, a mai precizat jurnalistul.





