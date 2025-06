Incidentul a avut loc pe bulevardul Nicolae Romanescu, acolo unde autoturismul condus de bărbat circula cu o viteză de 82 km/h, într-o zonă cu limita legală de 50 km/h. În încercarea de a evita sancțiunile legale, șoferul le-a oferit agenților suma de 400 de lei, însă aceștia au refuzat categoric și au anunțat imediat superiorii.

Sesizarea a fost făcută telefonic de către conducerea Poliției Municipiului Craiova către Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dolj, iar intervenția a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Flagrantul a fost organizat de lucrători de poliție judiciară din cadrul DGA – SJA Dolj, întreaga interacțiune fiind surprinsă de body-cam-urile din dotarea agenților.

În prezent, bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.