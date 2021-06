Cu ce se confruntă Alexandru Arșinel după ce a fost infectat cu COVID-19. „Merg săptămânal la spital”

În luna aprilie a acestui an, Alexandru Arșinel a fost infectat cu coronavirus. Și el, și soția sa au fost internați în spital. Acum, actorul a dezvăluit cu ce se confruntă.

„Boala asta este atât de provocatoare, de jigodească, dacă-mi permiteţi cuvântul, încât să nu creadă nimeni că scapă cu una, cu două din ghearele sale. Pur şi simplu, odată ce te-a luat în braţe, îţi dă cu foarte mare greutate drumul. Eu trebuie să merg în fiecare săptămână la spital, pentru oxigen. O dată sau de două ori, în funcţie de indicaţiile medicului”, a declarat el pentru impact.ro.

El a mai dezvăluit că efectele îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus s-au resimţit şi asupra tratamentului pe care îl face de ani buni, după transplantul de rinichi.

„Cele două tratamente, unul mai vechi, cel pentru buna funcţionare a rinichiului, şi cel mai nou, cel pentru îndepărtarea efectelor COVID-ului, nu se tolerează întotdeauna. Dar asta este, la 82 de ani nu poţi să mai schimbi mare lucru. Mergi doar înainte!”, mai susține acesta.

El a adus zeci de ani bucurie pe fețele spectatorilor, însă acum cu greu își mai găsește puterea de a zâmbi.

„Susţin că fac parte din categoria actorilor care au avut ca misiune să descreţească frunţile românilor. Cred că, în parte, am reuşit să fac asta. Dar boala prin care am trecut m-a făcut să-mi pierd zâmbetul. Nu mai am entuziasm aproape deloc. E genul de boală care te loveşte la psihic, parşivă. Te face să vezi totul în culori închise!”, a mai povestit el în același interviu.

Citeşte şi:

INTERVIU. Cristian Pîrvulescu: Orban încă e favorit în fața lui Cîțu la șefia PNL. Există un curent trumpist-pedelist în partid. USR va ieși din guvern în 2023

Medicii de la „Nasta”, nemulțumiți de reorganizarea spitalului. „Trei oameni au murit de TBC, iar conducerea reduce paturile”

Astăzi începe vaccinarea pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Ce trebuie să știe părinții

PARTENERI - GSP.RO „L-au arestat pe Adrian Cristea, stau polițiștii cu armele pe el!” » Momente incredibile pe aeroport

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro VIDEO. Imagini tulburătoare în Belarus. Prizonierul politic Stepan Latypov și-a tăiat gâtul în sala de judecată. Ultimele sale cuvinte

HOROSCOP Horoscop 2 iunie 2021. Scorpionii sunt cuprinși de o dorință de nestăvilit de a recupera un anumit statut

Știrileprotv.ro Țara din Europa care le-a interzis cetățenilor să mai treacă granița. Nu mai au voie să meargă în străinătate

Telekomsport Cel mai mare salariu din Liga 1 pentru a semna cu CFR Cluj! Fotbalistul intrat în istorie, gata să bată palma

PUBLICITATE Românii vor realiza o premieră mondială în fotbal, pe un teren „fantomă” (PUBLICITATE)