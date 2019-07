Cultură, istorie și răsfăț la plajă, în Spania și Portugalia (PUBLICITATE)

Spania și Portugalia sunt destinațiile perfecte unde vei avea parte de cele mai tari experiențe de vacanță indiferent de dorințe sau pasiuni. Evadează în Peninsula Iberică într-un circuit de 13 zile, alături de Europa Travel, și profită de tariful special de 799 euro, pentru plecarea din 2 august! Dacă rezervi călătoria până la 16 iulie beneficiezi de un bonus în valoare de 87 euro, ce constă în excursii opționale la Toledo și Gibraltar!

În pași de flamenco spre Spania

Muzee de prestigiu și plaje, arhitectură gotică și sangria, palate și flamenco – sunt doar câteva dintre lucrurile care îți vin în minte despre Spania. Iar dacă nu ai vizitat încă ținutul lui Don Quijote trebuie să-ți începi incursiunea cu Madrid, capitala plină de viață.

O plimbare în Plaza Espana îți descoperă o mulțime de capodopere arhitecturale, dintre care și Palacio Real, cel mai mare palat regal din Europa, care se laudă cu o impresionantă colecție de artă semnată de iluștrii Velázquez, Caravaggio sau Goya. Madrid este sinonim cu Prado, unul dintre cele mai prestigioase muzee din toată lumea ce deține peste 9000 de tablouri, 5000 de schițe, 2000 de obiecte de decor, monede medalii, hărți etc.

La nici o oră de Madrid se află încântătorul Toledo, un oraș pe care-l poți vizita opțional alături de Europa Travel. Fosta capitală a Castiliei stă cocoțată pe un deal înconjurat de râul Tajo și protejat de ziduri fortificate vechi de 2000 de ani. UNESCO a inclus cetatea Toledo în patrimoniul mondial, aici putând fi observate construcții din perioada când era numit „Orașul celor 3 Culturi” (când musulmanii, evreii și crestinii trăiau la un loc, ce a transformat Toledo în unul dintre cele mai mari centre culturale din Evul Mediu).

Pe drumul spre Segovia, nu vei rata palatul simbol al Spaniei – El Escorial, o cetate-mănăstire realizată la dorința Regelui Filip al II-lea pentru a comemora victoria împotriva trupelor lui Henric al II-lea, regele Franţei, în 1557. Mai poți vizita și Monumentul Eroilor de la Valle de Los Caidos din Munții Guadarrama. Segovia este un oraș cu o moștenire istorică și culturală impresionantă, iar cele mai valoroase monumente ale sale sunt concentrate în orașul vechi, ascunse pe aleile pietruite. Dintre acestea merită menționate Vechiul Apeduct Roman (monument UNESCO), Castelul Alcazar, Palacio Real la Granja și impunătoarea Catedrală de Segovia din Plaza Mayor.

Salamanca, unul dintre cele mai mari centre-universitare din Spania, este următorul oraș unde vei face un popas. Printre obiectivele sale simbol se numără Palatul Monterrey, un exemplu sublim de arhitectură renascentistă și Catedrala Salamancă, bijuterie a stilurilor gotic și romanic.

Spania înseamnă dansuri flamenco, coride, matadori și grădini de lămâi și portocali, iar turul tradiționalei regiuni Andaluzia nu poate fi ratat. Circuitul de la Europa Travel îți descoperă pe rând Cordoba cu Moscheea Mezquita, Sevilla cu impozanta Catedrală unde se află mormântul lui Cristofor Columb, Granada cu fortăreața maură Alhambra. Din acest punct te poți îndrepta, opțional, și spre Gibraltar, mica colonie britanică ce desparte Mediterana de Oceanul Atlantic și Spania de Maroc. Pentru răsfăț la plajă mergi în Costa del Sol, cea mai însorită regiune spaniolă și în Costa Brava, sălbatica coastă devenită un magnet pentru artiști și romantici. Circuitul Spaniei nu se poate încheia fără vizitarea Barcelonei – metropola artelor frumoase și a lui Gaudi, și Valencia – orașul științei cu un amestec fascinant între modernitate și istorie.

„Țara celor 3F”: fotbal, Fatima și fado!

Portugalia este o destinație ofertantă din mai multe puncte de vedere, aici vei putea descoperi cele mai bune exemple de construcții manueline ridicate în Epoca Marilor Descoperiri. Printre orașele pe care le vei vizita în circuitul de la Europa Travel se află Porto, un loc cufundat în tradiție, dar care are o viață de noapte destul de dezvoltată. Începe cu o plimbare în centrul istoric parte din UNESCO (cocoțat pe colină), unde se află Catedrala Se, remarcabilă prin cele două turnuri romanice, opere ale artistului Niccolo Nasoni.

Punctul culminant al călătoriei este turul capitalei Lisabona. Farmecul orașului constă în amestecul halucinant al vechiului cu modernul, pe care-l întâlnești la tot pasul. Explorează metropola cu tramvaiul galben de epocă ce te conduce spre cartierul Belem, unde se înalță, pe malul apei, Turnul Belem, o „expresie rafinată” a stilului manuelin. Nu departe găsești și Mănăstirea Jeronimo, ridicată în cinstea descoperitorului Vasco da Gama.

Alternează circuitul cu o escapadă romantică în Sintra, unde se află boemul Palacio da Pena, un tur cultural în Coimbra și Bathala și o pauză de regăsire spirituală în Fatima, cel mai important centru de pelerinaj din Portugalia (se spune că aici și-a făcut apariția Fecioara de trei ori). Și în Portugalia te vei răsfăța la plajă, de această dată la Oceanul Atlantic, în elegantele stațiuni Estoril și Cascais.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

