Cum a convins România Comisia Europeană să accepte deficit de 8,4%: „Astea sunt realitățile”

Ilie Bolojan a explicat cum a convins Comisia Europeană să accepte deficitul de 8,4%

Într-un interviu acordat Digi 24, Bolojan a explicat strategia Guvernului. Premierul a subliniat că, deși Executivul este la conducere de doar trei luni, au fost luate măsuri concrete. Aceste măsuri, deși au efecte limitate în acest an, sunt parte dintr-un plan pe termen lung.

„Unul din lucrurile importante în relațiile cu partenerii, partenerii înseamnă creditorii noștri, înseamnă companiile de rating, înseamnă Comisia Europeană, investitorii în România, cetățenii din România este să încerci să fii credibil și să le spui oamenilor adevărul, iar dacă poți să faci anumite lucruri, să ţi le asumi, dar să și le și faci, iar dacă nu le poți face, nu poți atinge anumite obiective, e mult mai corect să explici de ce nu poți atinge aceste obiective”, a spus el, în timpul interviului.

Ilie Bolojan neagă existența unor planuri privind noi creșteri de taxe pentru acoperirea deficitului

În ceea ce privește viitorul, Bolojan a negat existența unor planuri de majorare a taxelor din 2026. Focusul rămâne pe reducerea cheltuielilor.

„Nu creșterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile”, a afirmat premierul. El a adăugat că măsurile actuale vor avea efecte cumulate de peste 2% din PIB până în 2026.

În ceea ce privește anul 2026, premierul a anunțat că „nu sunt prevăzute noi creșteri de taxe”, prioritățile rămân reducerea cheltuielilor și disciplina fiscală. Ilie Bolojan a precizat că aceste măsuri fiscale au ca scop „să protejăm cetățenii, să asigurăm funcționarea instituțiilor publice și să menținem încrederea partenerilor europeni și internaționali”.

Ce spune premierul despre datoria publică a României

Premierul a subliniat că „nu am luat bani de la investiții pentru pensii și salarii, ci au fost suplimentate sumele pentru lucrările angajate deja”.

El a explicat că Ministerul Muncii a primit 5,5 miliarde lei, inclusiv 1 miliard pentru facturile la energie ale consumatorilor casnici din categoriile defavorizate. „Pe componenta de pensii e o sumă relativ mică, iar pe componenta de salarii pe câteva ministere au fost alocări suplimentare pentru a asigura fluența plaților în următoarele luni”, a mai spus Bolojan.

Despre datoria publică, premierul a afirmat clar că „datoria publică a crescut prea repede. Dacă nu remediem acest lucru repede ne vom împrumuta tot mai scump de pe piețele internaționale şi vom suporta cu toții asta. Un an-doi trebuie să ne luptăm ca să ne recâștigăm încrederea, să facem ceea ce spunem și să le spunem oamenilor adevărul”.

