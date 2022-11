Cum a decorat Jill Biden interiorul Casei Albe, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

În jurul și în interiorul Casei Albe au fost împodobiți 77 de pomi de Crăciun și au fost amplasate 25 de coroane și 83.615 de lumini de sărbători. Prima Doamnă a publicat pe contul său de Twitter imagini cu decorațiunile alese.

For this years holidays at the White House, we hope to capture the spirit embodied in the very idea of America: We the People. pic.twitter.com/SKyXZ9RkI8