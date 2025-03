ChatGPT a ajutat soldatul să-și planifice ruta de evadare, sugerându-i să folosească țări în care putea intra cu pașaportul său și să zboare spre destinații sigure. Zaripov a părăsit unitatea militară într-i permisie și a călătorit prin mai multe țări înainte de a ajunge în Franța

Întreaga călătorie a durat 10 zile și l-a costat în jur de 110.000 de ruble (aproximativ 1.100 euro). În prezent, Zaripov locuiește în Lille, nordul Franței, și așteaptă decizia privind cererea sa de azil.

„Am mers ca voluntar, să văd războiul cu ochii mei”

„Nu am primit somație. Am mers ca voluntar, să văd războiul cu ochii mei, să înțeleg totul. Așa că, în esență, am decis să merg la război din curiozitate. Acum îmi dau seama că decizia mea a fost stupidă”, explică Ilia.

În iulie 2024, a intrat pe primul site web care care l-a găsit și a lăsat aplicația. Câteva zile mai târziu, a fost sunat și i s-a spus să vină la biroul militar de înregistrare și înrolare din Odințovo (Moscova), „să semnez documentele acolo”.

„Am fost urcați într-o dubă și duși la Balașiha pentru un așa-zis control medical. A fost o formalitate:. Doctorul se uită pur și simplu la tine, îi pari sănătos și îți permite să te înrolezi. Am semnat un contract pe un an”, spune el.

A ajuns în regiunea Voronej, la terenul de antrenament Pogonovo. După 12 zile, Zaripov a fost trimis în Ucraina, la frontiera din regiunea Luhansk.

„Am fost asistent al șefului serviciului de vehicule aeriene fără pilot. Nu am participat la operațiuni de luptă directă. Sediul nostru a fost rar lovit, spre deosebire de regimentele vecine, care erau atacate în fiecare zi”, explică.

Comandanții mă trimiteau după vodcă în fiecare zi. Pentru ei nu suntem oameni, ci doar niște numere.

„Nu pot spune că mi-a fost foarte frică, pentru că mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului în spatele primei linii. Poziția mea în ID-ul militar este de comandant de tanc, dar, în realitate, m-am ocupat doar de hărtii”, recunoaște el.

„Am văzut cu oamenii au căzut inconștienți și au murit”

„După ceva timp, mi-am dat seama că nu vreau să fiu în armată. Am văzut cum oamenii au căzut pur și simplu inconștienți și au murit din cauza căldurii intense și a tratamentului inuman din tabără”, afirmă Zaripov, căruia îi încolțise deja ideea să dezerteze.

El a folosit ChatGPT pentru a-și planifica ruta de evadare. Inteligența artificială i-a sugerat să folosească țări în care putea intra cu pașaportul și de acolo să zboare spre țări sigure.

„ChatGPT mi-a ales ruta: ce bilete să cumpăr din ce țări pentru a ajunge în Franța. Mi-a sugerat că există șanse mai mari să fiu lăsat în avion fără viză pe zborurile din Africa”, a declarat Zaripov.

Moscova, Minsk, Georgia, Turcia, Maroc Franța

Tânărul a părăsit unitatea militară într-o permisie de două săptămâni. A plecat cu autobuzul din Moscova la Minsk, apoi a zburat în Georgia, Turcia, Maroc și, în final, în Franța, unde a cerut azil politic.

Întreaga călătorie a durat 10 zile și l-a costat în jur de 110.000 de ruble (aproximativ 1.100 euro). Zaripov a folosit banii primiți în armată pentru a-și finanța fuga.

Inițial, autoritățile franceze i-au respins cererea de azil, însă Zaripov a câștigat apelul în instanță și a primit permisiunea de a depune cererea.

„Comandanților nu le pasă cine a dispărut și de ce nu s-a întors”

În prezent, tânărul locuiește în Lille și așteaptă decizia privind cererea sa de azil. El spune că nu regretă decizia de a dezerta și nu dorește să se întoarcă în Rusia.

Nu știu exact dacă s-a deschis un dosar penal împotriva mea în Rusia. Din ce am auzit la cartierul general, comandanților nu le pasă cine a dispărut și de ce nu s-a întors.

Ilia Zaripov

„Bunica m-a renegat”

Totuși, el a menționat că autoritățile ruse au încercat să-l preseze să se întoarcă, amenințând că o vor aresta pe „iubita sa din Soci”. Zaripov susține că aceste amenințări erau false, deoarece el nu a fost niciodată în Soci.

Fostul său comandant l-a amenințat de asemenea că va fi trimis într-o unitate de asalt sau la închisoare dacă nu se întoarce.

Zaripov a aflat că dezertori prinși sunt trimiși într-un sat din regiunea Luhansk, unde sunt bătuți și torturați.

Bunica l-a renegat, considerându-l „dezertor și trădător”. Alți membri ai familiei au înțeles în cele din urmă decizia sa.

Nu-mi este dor de Rusia. De la 12 ani am vrut să plec în SUA. Am ajuns în Europa, dar sunt bucuros că în sfârșit am reușit să scap din Rusia.

El spune că planurile sale imediate sunt să rămână în Franța. Dacă i se va acorda azilul, speră să obțină. în viitor, un pașaport european.

