Venea la întâlniri cu Porsche sau Mercedes

Adva Lavie și-a a creat o imagine „sofisticată”, folosind pseudonime ca „Mia Ventura”, „Shosana” sau „Shana”.

Ea apărea la întâlniri în mașini de lux, precum Porsche Macan sau Mercedes alb, câștigând rapid încrederea victimelor, în speciali bărbați în vârstă.

Potrivit poliției, ea își ademenea țintele prin intermediul aplicațiilor de dating, al rețelelor sociale și al contactelor personale pentru a-i jefui.

Modelul fura carduri de credit, bani cash, dar și alte obiecte de valoare, inclusiv haine de designer și genți scumpe din proprietățile lor.

Spargeri, șantaj și prietene înșelate

Lavie ar fi fost implicată și în spargeri și șantaj, dar și-a înșelat și amice apropiate.

Printre victimele sale se numără și colega Amber Karis Bassick, un alt model de lenjerie intimă. Lavie a invitat-o pe Bassick într-o vacanță în Ibiza, unde toate facturile au rămas neplătite.

Vassick a plătit costurile hotelului și ale restaurantelor, deoarece Lavie susținea că nu funcționa cardul de credit în Europa.

„A fost îngrozitor”, a declarat Bassick despre această experiență, explicând cum a fost convinsă de „prietena” ei să atragă bărbați care să acopere cheltuielile.

Nu o mai puteam suporta, nu mai suportam felul în care trăiește. Nu mănâncă nimic. Nu doarme deloc. Nu știu cum există. Mă sperie.

Cum a înșelat modelul pentru lenjerie intimă „Mia Ventura” zeci de bărbați mai în vârstă: „Fura carduri, bani, haine, genți scumpe”
Adva Lavie

Acuzată că a furat de la cei care o invitaseră într-un podcast

Atitudinea sigură pe sine a lui Lavie a fost evidentă atunci când a apărut în podcastul „Access Vegas” al lui Michael Sartain, în noaptea alegerilor din 2024, unde și-a exprimat opiniile despre criptomonede, războiul din Gaza, palestinieni și preferința sa pentru candidatul prezidențial de atunci, Donald Trump.

Lavie i-a derutat pe gazda podcastului și pe ceilalți invitați, când s-a îndepărtat de două ori de microfon și a dispărut timp de cel puțin 20 de minute, au declarat participanții la emisiune.

Invitata părăsise studioul pentru a scotoci prin genți, apoi s-a întors calmă în emisiune. Oaspeții au descoperit că le lipseau carduri de credit și numerar.

Invitata Eden Lynn a descoperit că lipseau două dintre cardurile ei de credit și 400 de dolari în numerar.

Lavie avea un cont de Instagram cu 500.000 de urmăritori, care nu știau nimic despre activitățile ei ilegale.

După un anunț public al poliției, mai multe victime au început să o demaște.

Cel puțin 15 victime, dar pot fi zeci, pentru că „urmele” duc în Spania, Italia sau Franța

În 4 noiembrie 2025, autoritățile din Los Angeles au formulat acuzații oficiale împotriva lui Lavie, pentru infracțiuni comise asupra a 5 victime, iar aceasta s-a predat pe 6 noiembrie.

De la arestare, numărul victimelor a crescut și, potrivit anchetatorilor, peste 10 persoane suplimentare au depus acuzații similare.

Urmele presupuselor infracțiuni ale lui Lavie se întind până în Spania, Franța și Italia.

Arest la domiciliu, brățară electronică la gleznă

În prezent, ea se află sub arest la domiciliu, cu o brățară electronică pe gleznă. A pledat „nevinovat”. Conform „Daily Mail”, Lavie se consideră „victima unei conspirații a unor oameni puternici”, dar nu oferit nicio dovadă în acest sens.

Lavie a servit 2 ani și jumătate în armata israeliană și ulterior a lucrat ca însoțitoare de bord, un loc de muncă pe care l-a pierdut în timpul pandemiei de COVID-19.

Cum a înșelat modelul pentru lenjerie intimă „Mia Ventura” zeci de bărbați mai în vârstă: „Fura carduri, bani, haine, genți scumpe”
Adva Lavie a lucrat ca însoțitoare de bord. Foto; instagram.com/brainandbeautybb

Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Știri România 12:07
Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Știri România 11:33
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România"
Stiri Mondene 12:24
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România”
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte"
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune"
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
