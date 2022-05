Femeile începeau o relație cu bărbații, înainte de a începe să le solicite sume de bani, adesea sub pretextul unor probleme de sănătate sau pentru a ajuta o rudă săracă. Unii dintre bărbați au fost șantajați cu publicarea de imagini compromițătoare în caz de refuz.

O victimă a fost înșelată din 20.000 de euro, iar un alt bărbat a suferit două atacuri de cord după ce o femeie l-a drogat cu Valium, înainte ca banda să-i golească gasa, a transmis Europol, o organizație de combatere a criminalității la nivel european.

Banda a reușit să acumuleze peste un milion de euro, iar banii au fost „albiți” prin investiții în proprietăți, aur și mașini.

Potrivit Europol, 13 suspecți, șapte dintre ei în țara noastră, au fost arestați după o acțiune comună a polițiștilor din Italia, Germania, Olanda și România.

23 de imobile (8 din România) au fost percheziţionate și au fost confiscate echipamente electronice şi documente.

