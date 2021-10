„Am un mic cafe-bar de cartier unde vin aceiași clienți zilnic, unde acum după noile restricții se intră doar cu certificat. În jur de 60% dintre clienți erau vaccinați, iar pe restul am reușit să îi conving memorând câteva din indicațiile și recomandările dumneavoastră”, i-a transmis femeia medicului.

În cazul clienților cărora le era frică să se vaccineze, femeia a ales să meargă personal să îi însoțească.

„Fiind mulți dintre ei persoane singure, am primit răspunsul: ok, mă duc să mă vaccinez, dar nu vreau să fiu singur. Și atunci idee. Mergem cu voi și vă însoțim și așa am reușit ieri să mergem la vaccinare cu 10 persoane, iar restul au mers singuri. Iar eu, frumos, i-am așteptat de la vaccinare cu paracetamol în loc de bere”, precizează femeia.

În final, ea precizează că mai are doar 2 clienți care nu s-au vaccinat pentru moment.

Din 25 octombrie, odată cu intrarea în vigoare a noilor măsuri, doar persoane vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile pot intra în restaurante, cafenele sau la terase.

