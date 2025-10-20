Pe 16 septembrie, un deținut a reușit să intre în sistemul informatic al închisorii, a modificat datele privind pedepsele și a furat bani din conturile altor condamnați.

După 4 zile, a venit raportul care a explicat cum a fost posibil. „Incidentul nu a reprezentat o spargere a bazelor de date, ci o disfuncționalitate”, a susținut ANP, care a adăugat: „Verificările ample, efectuate de Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul aparatului central, au relevat faptul că accesarea neautorizată, de către un deținut, a sistemelor informatice din cadrul sistemului penitenciar a fost posibilă din cauza unui cumul de factori”.

Într-un limbaj extrem de greoi, cu termeni tehnici și administrativi, ANP a explicat că un motiv este „nerespectarea interdicțiilor privind securitatea contului pus la dispoziție de angajator, prin comunicarea credențialelor de conectare, de către un polițist de penitenciare”. Mai simplu spus, un polițist de penitenciar i-a dat pușcăriașului userul și parola. ANP nu a precizat dacă polițistul i-a dat contul lui sau al altui polițist.

ANP a mai precizat, în același limbaj greoi, că au fost identificate și alte probleme. Simplificând, incidentul de securitate a fost cauzat și de atribuirea necorespunzătoare a drepturilor de acces, de posibilitatea de conectare cu un user comun, neglijența șefului de la IT, plus raportarea întârziată a situației.

Ca măsuri, s-a decis înlocuirea directorului unității și a directorului adjunct.

„În sfera răspunderii penale, Nota de constatare și documentele care au stat la baza emiterii acesteia au fost înaintate Serviciului de Combatere a Criminalității organizate Gorj, unitate specializată care a fost informată cu privire la caz”, se mai arată în comunicat.

