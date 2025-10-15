Breșă majoră de securitate la Penitenciarul Târgu Jiu

O breșă de securitate majoră a fost descoperită la Penitenciarul din Târgu Jiu, după cum a anunțat Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare.

Un deținut a reușit să preia controlul sistemului informatic al închisorii și să modifice date sensibile. Incidentul a fost descoperit întâmplător de o polițistă.

Bărbatul, încarcerat pentru infracțiuni cibernetice, a exploatat vulnerabilitățile sistemului folosind un infochioșc. El s-a conectat cu contul unui polițist care nu și-a actualizat parola de mult timp. Odată intrat în sistem, a modificat informații privind pedepsele, drepturile deținuților și vizitele intime.

Cum a reușit deținutul să intre în sistemul informatic al închisorii din Târgu Jiu

Bărbatul a intrat în sistemul informatic al închisorii prin intermediul unui infochioșc, iar apoi a început să creeze diferite beneficii pentru alți 15 deținuți. Florin Schiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar Târgu Jiu, a oferit mai multe informații despre incident.

„A intrat și a creat diferite beneficii altor deținuți 15 la număr, de care știu eu. Acesta a început să intervină folosind infochioșcul și tastatura la îndemână în a-și crea roluri pe care să le folosească în a intra în aplicația de deținuți. Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație”, a spus el, la Digi 24.

Lista beneficiilor de care s-au bucurat deținuții de la Târgu Jiu

Bărbatul care a reușit să intre în sistemul informatic al închisorii din Târgu Jiu a oferi beneficii substanțiale celor 15 deținuți. Acesta a reușit să facă cumpărături de 10.000 de lei pentru unii dintre deținuți, a programat vizite conjugale și chiar ar fi pus în sistem mai multe beneficii pentru deținuți, inclusiv detalii ce ar fi putut contribui la reducerea pedepselor.

„Sunt deținuți care au făcut cumpărături de și de 10.000 lei într-o lună, se ștergea această operațiune prin care acesta făcuse cumpărături.

Banii reintrau în sistem pentru că odată ce aplicația nu mai vedea activitatea de cumpărături, reintroducea bani în sistem și lucrul ăsta s-a întâmplat de patru ori într-o lună”, a mai precizat Florin Schiopu.

O polițistă a descoperit breșa de securitate

Breșa de securitate a fost descoperită când unul dintre deținuții implicați a povestit colegilor de celulă despre incident. Aceștia au informat agenții de securitate, care au alertat superiorii. S-au luat măsuri imediate pentru a opri activitatea ilegală.

În prezent, la Penitenciarul Târgu Jiu se desfășoară o anchetă pentru a stabili exact cum au reușit cei doi deținuți să acceseze rețeaua de calculatoare a închisorii. Investigația va determina amploarea breșei și va identifica toate persoanele implicate.

România a mai fost în trecut victima atacurilor cibernetice, în 2024. La acel moment, un atac cibernetic masiv al hackerilor a vizat site-ul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică. Totul s-a petrecut atunci la scurt timp după un alt atac cibernetic ce viza site-ul Camerei Deputaților.