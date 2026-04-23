  • Bernie Sanders a declarat că 1% dintre cei mai bogați americani dețin mai mult decât 93% din populația de jos la un loc. El a subliniat că miliardarii controlează economia, politica și mass-media, subminând astfel democrația.
  • În 2025, mișcările de protest, precum demonstrațiile „No Kings”, au mobilizat 8 milioane de oameni. Sanders consideră că astfel de acțiuni sunt un semn de rezistență împotriva oligarhiei și regimurilor autoritare.

„Oligarhia nu se oprește la granițele Americii”

„Oligarhia nu se oprește la granițele Americii”, avertizează senatorul Bernie Sanders. El îndeamnă țările europene să-și protejeze democrațiile și să evite concentrarea puterii în mâinile unei elite restrânse de miliardari.

Sanders a discutat despre noua sa carte, „Contra oligarhiei”, despre riscurile oligarhiei pentru democrațiile din întreaga lume.

Puterea concentrată a elitelor

Conform datelor prezentate de Sanders, situația din Statele Unite este alarmantă: „Cel mai bogat 1% deține mai mult decât 93% din populația de jos la un loc. Uitați-vă la Elon Musk, o singură persoană care are mai mult decât 53% dintre americani”.

În cele patru decenii de activitate politică, Sanders a observat cum averile celor mai bogați au crescut exponențial, transformând SUA într-o oligarhie unde un grup restrâns de miliardari controlează economia și politica.

O problemă globală

„Nu este o amenințare limitată la America, subliniază senatorul. Pentru prima dată în istorie, atât de puțini oameni dețin atât de multă bogăție și, implicit, putere”.

Sanders atrage atenția asupra faptului că miliardarii își folosesc resursele pentru a influența alegerile, susținând candidați favorabili lor și eliminându-i pe cei incomozi.

Dețin controlul asupra mass-mediei și, prin aceasta, asupra a ceea ce văd și citesc cetățenii.

„Subminează democrația”

„Oligarhia nu este doar despre Rusia lui Vladimir Putin”, explică Sanders. „Avem și aici, în SUA, oligarhi care subminează democrația. Dacă te confrunți cu mine într-o campanie electorală, vei pierde. Presa, controlată de miliardari, mă va susține, iar aceiași miliardari vor finanța masiv campania mea. Este imposibil să mă învingi”, explică Sanders.

Rezistența se intensifică

Totuși, Sanders vede și semne de speranță. Mișcările de protest, precum demonstrațiile „No Kings” din 2025, la care au participat 8 milioane de oameni, arată că populația începe să se opună regimurilor autoritare.

De asemenea, el menționează scăderea sprijinului pentru Donald Trump în sondaje și pierderile suferite de republicani la nivel local.

Critici la adresa democraților

Sanders nu ezită să critice propria sa tabără politică: „Acum 60 de ani, Partidul Democrat reprezenta clasa muncitoare americană. Astăzi, a devenit prea preocupat de interesele corporatiste”.

Această schimbare de direcție a alimentat dezamăgirea în rândul alegătorilor, care nu au văzut promisiunile îndeplinite.

Exemplul lui Zohran Mamdani, ales primar al New Yorkului, în ciuda opoziției din partea democraților, republicanilor și a marilor corporații, oferă speranță: „El a arătat că este posibil să învingi sistemul. Trebuie să urmăm acest model peste tot”.

Soluții pentru democrație

Răspunsul lui Sanders la problema oligarhiei este clar: „Trebuie să recuperăm puterea, începând cu o impozitare corectă a marilor averi. Nu putem permite miliardarilor să controleze economia, politica și media. Credem în democrație, nu în dreptul celui mai bogat”.

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

