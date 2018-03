Cum a ajuns Nadia Maierean zidăriță și șoferiță de camion în Italia. Românca a vrut să demonstreze că poate practica meserii în care, ani la rândul, au fost promovați predominant bărbații. Timp de 10 ani a lucrat pe șantiere de construcții ca zidar, și, pentru că a vrut să-și găsească un alt loc de muncă, a obținut permisul de conducere pentru a putea conduce camioane.

Nadia Maierean are 41 de ani și este din Călan, județul Hunedoara. Trăiește de 18 ani în Italia, țară în care a plecat să lucreze, în căutarea unui trai mai bun. Timp de 10 ani a fost zidăriță, muncind cot la cot, alături de bărbați, scrie Corriere delle Alpi.

Cât timp a lucrat pe șantierele din Italia, Nadia era singura femeie în cadrul sindicatului care reprezintă lucrătorii din construcții. Românca a vrut să facă o schimbare, dar și-a ales o meserie considerată de mulți tipică bărbaților.

„Când am plecat în Italia, am decis să profit de cunoștințele mele pentru a-mi găsi un loc de muncă și am lucrat într-o firmă de construcții, ca zidăriță pe șantiere. Acest lucru până anul trecut, când am luat permisul de conducere pentru categoria C și am decis să lucrez ca șoferiță pe camioane”, a explicat femeia.