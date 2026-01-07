Serviciul meteorologic a descris valul de frig drept unul de „o intensitate rară pentru acest sezon”

Ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, declarase marți seară pentru CNews că „speră ca situația să revină la normal în această după-amiază”, relatează AFP.

Serviciile publice de autobuz din Paris și din suburbii au fost suspendate complet din cauza drumurilor înghețate. Totuși, majoritatea liniilor de metrou și trenuri suburbane au funcționat, au precizat oficiali din domeniul transporturilor.

Meteo France a emis o alertă pentru 38 din cele 96 de departamente din Franța continentală, avertizând asupra zăpezii și poleiului. În unele regiuni s-au înregistrat deja între 3 și 7 centimetri de zăpadă. Serviciul meteorologic a descris valul de frig drept unul de „o intensitate rară pentru acest sezon”.

Autoritățile au îndemnat locuitorii regiunii Paris să evite deplasările care nu sunt esențiale și să lucreze de acasă, dacă este posibil.

Între timp, aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai mari din Europa, a anunțat miercuri anularea a cel puțin 700 de zboruri din cauza ninsorilor și a vântului puternic, potrivit AFP.

Peste 1.000 de persoane au petrecut noaptea în aeroport, unde au fost amenajate paturi și li s-a oferit micul dejun celor blocați. Numărul anulărilor este așteptat să crească pe parcursul zilei.

În Franța, șase persoane și-au pierdut viața din cauza accidentelor provocate de condițiile meteo severe, în ceea ce este considerat cel mai aspru val de frig din această iarnă în Europa.

Aeronava cu care Nicușor Dan revine în țară nu poate pleca încă

Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urmează să revină în ţară a fost pregătită pentru decolare, miercuri dimineaţa, pe aeroportul din Paris, însă nu poate pleca deoarece pista este acoperită cu zăpadă. Autorităţile franceze fac eforturi pentru îndepărtarea acesteia, dar vântul puternic o aşterne la loc, relatează Antena3CNN.

Autoritățile aeroportuare coordonate au luat decizia să întârzie decolarea, prin urmare, președintele rămâne la Paris, în așteptarea unor condiții mai bune, după ce ar fi trebuit să decoleze încă de seara trecută.

Aeronava nu a putut reveni în ţară nici în noaptea de marţi spre miercuri deoarece ceaţa de la Bucureşti împiedica aterizarea în Capitală.

„Aseară am decis să nu mai plecăm, pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea şi nu ar fi fost bine. Iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge, a nins, trebuie să fie curăţată pista. Aşteptăm până se curăţă”, a afirmat Nicuşor Dan, care a fost nevoit să coboare din avion şi a menţionat că a băut un ceai cald în aeroport, relatează News.ro.

Preşedintele Nicușor Dan a ajuns marţi, 6 ianuarie, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern care a fost organizată la Palatul Elysee din Paris.



