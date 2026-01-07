Activele Lukoil, împărțite între cele două companii americane

Primele informații despre interesul Chevron pentru operațiunile globale ale Lukoil datează din noiembrie anul trecut, notează Reuters.

Conform FT, strategia inițială viza cumpărarea activelor și ulterior împărțirea acestora între Chevron și Quantum Energy Partners.

De-a lungul timpului, și alte companii s-au arătat interesate de afacerile externe ale Lukoil, printre care Exxon, MOL, Emirati International Holding Company și importantul fond de investiții Carlyle.

Se pare că Carlyle a purtat negocieri cu Lukoil, însă acestea nu s-au concretizat, în lipsa oricăror informații noi după luna octombrie a anului trecut.

Lukoil a transmis că este dispusă să accepte o ofertă depusă de un consorțiu coordonat de banca de investiții Xtellus Partners, însă autoritățile federale americane au refuzat să aprobe tranzacția.

Compania rusă se confruntă cu restricții tot mai severe asupra activităților sale internaționale de la introducerea sancțiunilor occidentale ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Ce cuprinde portofoliul internațional al Lukoil

Portofoliul internațional al Lukoil include active semnificative atât în segmentul upstream, cât și downstream, în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Acestea cuprind rafinării în Italia și Olanda, participații upstream în Irak, Uzbekistan și Africa de Vest, precum și o rețea globală de peste 2.000 de stații de alimentare.

Activele internaționale ale Lukoil au fost scoase la vânzare după ce Statele Unite au impus, în noiembrie, sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft. Primul potențial cumpărător a fost traderul elvețian Gunvor, catalogat de președintele Trump drept o „marionetă” a Rusiei, care ulterior și-a retras oferta.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești și o rețea de aproximativ 320 de benzinării.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești asigură circa 20% din necesarul național de carburanți și are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 2,4–2,5 milioane de tone de țiței, reprezentând un activ strategic important.

Benzinăriile Lukoil din România pot continua să funcționeze legal până în aprilie 2026, conform unei decizii recente a Statelor Unite.

