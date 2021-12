Cum au influențat Omicron și măsurile anti-Covid situația vaccinării din mai multe țări europene. Ce s-a întâmplat în România

Libertatea a analizat datele vaccinărilor (atât persoanele care au făcut prima doză de vaccin anti-COVID, dar și pe cele care au făcut rapelul sau doza booster) din nouă state europene, folosind statisticile publicate de agregatorul de date Our World In Data.

Două dintre explicațiile pentru creșterera numărului de persoane care se vaccinează zilnic în cele mai multe dintre cele nouă state europene ar fi, pe de o parte, teama generată de apariția noii variante Omicron, despre care primele date arată că este mai infecțioasă, iar pe de alta, discuțiile despre introducerea vaccinării obligatorii. Chiar implementarea acesteia în Austria începând cu 1 februarie 2022 a făcut mai multe persoane să se vaccineze. Un rol l-a avut însă și lărgirea domeniilor pentru care este obligatoriu prezentarea certificatului verde Covid.

Media dozelor administrate în ultimele 7 zile

Media pe 7 zile a numărului de doze administrate

Germania conduce detașat clasamentul dozelor administrate zilnic, cu o medie de 742.803, potrivit datelor centralizate pe 3 decembrie, urmată de Marea Britanie și de Italia.

Trendul este unul în creștere în majoritatea statelor analizate, excepție făcând Austria și Bulgaria, care stagnează și România, care înregistrează o scădere semnificativă.

De la o medie de circa 18.000 de doze administrate pe zi la 1 noiembrie, Austria a ajuns la peste 110.000 în ultimele zile ale lunii noiembrie. Creșterea a venit în condițiile în care autoritățile au introdus pe 19 noiembrie un lockdown la nivel național, inclusiv pentru vaccinați, și au anunțat că din 1 februarie 2022, vaccinarea este obligatorie.

România a atins un record pe 27 octombrie, când au fost administrate 150.935 de doze, la scurt timp după ce certificatul verde a devenit obligatoriu pentru accesul în malluri, restaurante sau terase. Între timp, legea privind folosirea certificatului verde la locul de muncă s-a blocat la Camera Deputaților, iar duminică, 5 decembrie, mai erau administrate doar 32.734 de doze.

Trendul de vaccinare în România

Doze administrate la suta de locuitori

Mai mult de 1 din 100 de persoane se vaccinează zilnic în Austria, stat care conduce la acest capitol, deși a intrat într-o ușoară scădere în ultima săptămână. În acest clasament ocupă o poziție fruntașă Grecia, cu 0,76 doze administrate la suta de locuitori, potrivit datelor centralizate pe 3 decembrie.

Doze de vaccin anti-Covid administrate la o sută de locuitori

România se află în coada clasamentului cu 0,25 doze la suta de locuitori, doar cu 0,03 mai mult decât Bulgaria. O situație mai rea este întâlnită doar în Olanda, unde ultimele date disponibile, din 1 decembrie, arătau o rată de 0,17 vaccinări la suta de locuitori.

Procentul din populație care a primit cel puțin o doză

Dacă Olanda se află pe ultimul loc ca medie a numărului de doze administrate la suta de locuitori, situația este diferită când analizăm procentul de vaccinare. Potrivit datelor centralizate până pe 28 noiembrie, 77,2% din populația de circa 17,5 milioane de locuitori a primit cel puțin o doză.

În aceeași zi, 28 noiembrie, România a înregistrat un procent aproape la jumătatea Olandei, doar 40,6% dintr-o populație de circa 19,3 milioane, potrivit datelor Eurostat pe 2020.

Pe ultimul loc în Uniunea Europeană este Bulgaria, care a reușit să vaccineze sub 26% din populația sa de 7 milioane.

Evoluția vaccinării în luna noiembrie

Procentual, cea mai mare creștere a fost înregistrată de Austria, care a urcat în luna noiembrie cu 4,9%, urmată de Grecia, cu o creștere de patru procente.

Our World in Data nu are date zilnice privind creșterea României, dar, potrivit agregatorului românesc Graphs, creșterea este de 3,6 procente, de la 36,5% pe 1 noiembrie la 40,1% pe 1 decembrie. Aproape 7,8 milioane de persoane din România au primit cel puțin o doză de vaccin, potrivit ultimului bilanț oficial comunicat de CNCAV.

Ce măsuri iau statele europene

Austria este primul stat european care a anunțat că va institui vaccinarea obligatorie anti-COVID a populației începând din 1 februarie 2022. Anunțul a fost făcut de cancelarul Alexander Schallenberg – care a demisionat între timp – pe 19 noiembrie, la câteva zile după ce autoritățile anunțaseră un lockdown pentru nevaccinați, măsură care a fost extinsă în cele din urmă la nivelul întregii populații până în 13 decembrie.

Autoritățile elene au anunțat că cetățenii cu vârste de peste 60 de ani care nu se vor vaccina cu cel puțin o doză până la 15 ianuarie 2022 vor fi amendați lunar cu câte 100 de euro. În luna septembrie, Grecia a impus vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale din sistemul public și privat de sănătate, iar recent a înăsprit restricțiile pentru cetățenii nevaccinați.

Atât Angela Merkel, cancelar în funcție, cât și Olaf Scholz, care îi va lua locul pe 8 decembrie, s-au pronunțat în favoarea vaccinării obligatorii a populației, în condițiile în care Germania se confruntă cu un număr mare de infectări și este una dintre țările Europei occidentale cu cele mai scăzute rate de imunizare.

Dacă va trece de votul din Parlamentul german, vaccinarea obligatorie s-ar putea aplica în Germania, cel mai devreme, din februarie 2022.

Italia a fost una dintre primele țări care au instituit obligativitatea imunizării anti-COVID a angajaților din sistemul sanitar. S-a întâmplat în luna aprilie, într-un efort de protejare a pacienților. Între timp, regula a fost extinsă și în cazul altor categorii de salariați, cum sunt profesorii și personalul administrativ al școlilor, militarii și polițiștii, și se va aplica începând din 15 decembrie.

Autoritățile de la Roma nu impun regula la nivelul întregii populații, însă înăspresc condițiile de utilizare a certificatului verde.

Începând din luna septembrie, autoritățile de la Paris au cerut ca angajații din domeniul sănătății și îngrijirii, pompierii și lucrătorii din transporturi să fie vaccinați anti-COVID. Salariații care lucrează cu publicul trebuie să aibă un permis de sănătate pentru a putea merge la serviciu, document care atestă că sunt vaccinați, au trecut prin infecția cu coronavirus sau au fost testați negativ.

Angajații din sistemul de sănătate și asistență socială din Anglia vor trebui să se vaccineze anti-COVID până la 1 aprilie, după cum a anunțat recent ministrul britanic al sănătății, Sajid Javid, în contextul înmulțirii cazurilor de infectare cu coronavirus. Cu toate acestea, Sajid Javid a declarat într-un interviu pentru BBC că nu crede că Regatul Unit „va privi vreodată înspre vaccinarea obligatorie a întregii populații”, de vreme ce ezitarea în privința imunizării este scăzută în rândul britanicilor.

Olanda, cu 13 cazuri confirmate duminică cu tulpina Omicron, la persoane care au sosit vineri cu zboruri din Africa de Sud, a impus restricții ceva mai dure. Premierul Mark Rutte a anunțat că „de duminică, totul în Olanda este în principiu închis între orele 17.00 şi 5.00”, în afară de magazinele esenţiale. Rutte a lansat un nou apel pentru munca de acasă.

Cu cea mai scăzută rată de vaccinare din UE și una dintre cele mai mari rate de deces cauzate de COVID-19 pe cap de locuitor din lume, Bulgaria nu impune măsuri foarte dure în lupta cu pandemia, fără să introducă carantine sau vaccinări obligatorii, mizând mai mult pe recomandări adresate populației.

Oficialii români au reacționat la recomandarea recentă a șefei Comisiei Europene ca țările membre UE să ia în considerare obligativitatea vaccinării anti-COVID a populației. Ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că „este foarte greu să vii în acest moment să discuți despre obligativitatea vaccinării”, în contextul în care s-a discutat „prea multe luni” despre faptul că vaccinarea este voluntară.

