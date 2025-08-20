Bărbatul a fost reținut

Copiii au văzut cum un bărbat a prins o pisică pe care a dus-o la o ghenă de gunoi, unde a început să o lovească cu o cruzime greu de imaginat. După ce au văzut ce s-a întâmplat, minorii și-au anunțat părinții, iar aceștia au sesizat poliția, potrivit publicației Biz Brașov.

În timp ce agenții îl căutau pe individ, acesta s-a întors la ghena de gunoi unde lovise pisoiul. Cei mici au reușit să-l încuie pe acesta în cușca platformei de colectare a gunoiului și l-au ținut acolo până când polițiștii au revenit în zonă.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Râșnov, bănuit de săvârșirea agresiunii, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

„Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de «rănire cu intenție a unui animal», cercetări ce se află sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Medicii nu au mai putut să facă nimic pentru „Pietricel”

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Întâmplarea a fost prezentată pe rețelele de socializare de către o localnică din Râșnov.

„Un individ abia ieșit din pușcărie, a pus mâna pe Pietricel – pisoiul nostru cu trei picioare, blând și prietenos – l-a băgat într-un rucsac și l-a dus la ghena unor blocuri. Acolo l-a prins la colț și l-a lovit cu piciorul cu o cruzime de neimaginat. Doar norocul a făcut ca niște copii să audă mieunatul lui disperat și să alerge acolo. Au avut curajul să îl înfrunte pe individ și să-l alunge. Un băiat de 8–9 ani, un adevărat OM, a ridicat în brațe pisoiul plin de sânge, urlând de durere, și a cerut ajutor. Copiii ăștia sunt marcați pe viață – pentru că au văzut ceva ce niciun copil nu ar trebui să vadă vreodată: un adult torturând un animal lipsit de apărare”, a scris o localnică din Râșnov, pe rețelele sociale, potrivit publicației citate.

Deși medicii veterinari au încercat să-l salveze pe „Pietricel”, din păcate motanul a murit din cauza loviturilor primite.

Copiii au fost felicitați de autorități pentru gestul lor

Primăria din Râșnov i-a felicitat pe copii pentru curajul de care au dat dovadă. Cei mici vor primi, timp de un an, acces gratuit la mai multe evenimente.

Recomandări Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

„Curajul nu are vârstă. La Râșnov, un grup de copii a dat dovadă de un curaj impresionant, intervenind pentru a salva o ființă neajutorată aflată în pericol. Prin gestul lor, acești micuți ne-au arătat că binele și responsabilitatea nu țin de vârstă, ci de inimă și de valorile cu care creștem. Acești copii merită respectul și recunoștința noastră! Pentru exemplul oferit întregii comunități, ei vor primi din partea Primăriei Râșnov acces gratuit timp de un an la cele mai frumoase evenimente din oraș: Festivalul de Film și Istorii Râșnov; Râșnov Medieval Run – Cursa Copiilor; Intrare gratuită la Dino Parc Râșnov”, a transmis Horia Motrescu, primarul din Râșnov.

Gestul celor mici i-a impulsionat pe reprezentanții Primăriei Râșnov să premieze anual gesturile cetățenilor care dau dovadă de curaj, solidaritate și spirit civic.

„Siguranța orașului rămâne responsabilitatea autorităților. Însă gestul acestor copii demonstrează puterea educației și a familiei: atunci când crești cu valori solide, nu poți rămâne nepăsător în fața nedreptății. Din acest motiv, instituim o nouă tradiție: în fiecare an, comunitatea noastră va premia gesturi de curaj, solidaritate și spirit civic”, a mai adăugat edilul.