Bărbatul a fost reținut

Copiii au văzut cum un bărbat a prins o pisică pe care a dus-o la o ghenă de gunoi, unde a început să o lovească cu o cruzime greu de imaginat. După ce au văzut ce s-a întâmplat, minorii și-au anunțat părinții, iar aceștia au sesizat poliția, potrivit publicației Biz Brașov.

În timp ce agenții îl căutau pe individ, acesta s-a întors la ghena de gunoi unde lovise pisoiul. Cei mici au reușit să-l încuie pe acesta în cușca platformei de colectare a gunoiului și l-au ținut acolo până când polițiștii au revenit în zonă.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Râșnov, bănuit de săvârșirea agresiunii, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

„Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de «rănire cu intenție a unui animal», cercetări ce se află sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Medicii nu au mai putut să facă nimic pentru „Pietricel”

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Întâmplarea a fost prezentată pe rețelele de socializare de către o localnică din Râșnov.

„Un individ abia ieșit din pușcărie, a pus mâna pe Pietricel – pisoiul nostru cu trei picioare, blând și prietenos – l-a băgat într-un rucsac și l-a dus la ghena unor blocuri. Acolo l-a prins la colț și l-a lovit cu piciorul cu o cruzime de neimaginat. Doar norocul a făcut ca niște copii să audă mieunatul lui disperat și să alerge acolo. Au avut curajul să îl înfrunte pe individ și să-l alunge. Un băiat de 8–9 ani, un adevărat OM, a ridicat în brațe pisoiul plin de sânge, urlând de durere, și a cerut ajutor. Copiii ăștia sunt marcați pe viață – pentru că au văzut ceva ce niciun copil nu ar trebui să vadă vreodată: un adult torturând un animal lipsit de apărare”, a scris o localnică din Râșnov, pe rețelele sociale, potrivit publicației citate.

Deși medicii veterinari au încercat să-l salveze pe „Pietricel”, din păcate motanul a murit din cauza loviturilor primite.

Copiii au fost felicitați de autorități pentru gestul lor

Primăria din Râșnov i-a felicitat pe copii pentru curajul de care au dat dovadă. Cei mici vor primi, timp de un an, acces gratuit la mai multe evenimente.

Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

„Curajul nu are vârstă. La Râșnov, un grup de copii a dat dovadă de un curaj impresionant, intervenind pentru a salva o ființă neajutorată aflată în pericol. Prin gestul lor, acești micuți ne-au arătat că binele și responsabilitatea nu țin de vârstă, ci de inimă și de valorile cu care creștem. Acești copii merită respectul și recunoștința noastră! Pentru exemplul oferit întregii comunități, ei vor primi din partea Primăriei Râșnov acces gratuit timp de un an la cele mai frumoase evenimente din oraș: Festivalul de Film și Istorii Râșnov; Râșnov Medieval Run – Cursa Copiilor; Intrare gratuită la Dino Parc Râșnov”, a transmis Horia Motrescu, primarul din Râșnov.

Gestul celor mici i-a impulsionat pe reprezentanții Primăriei Râșnov să premieze anual gesturile cetățenilor care dau dovadă de curaj, solidaritate și spirit civic.

„Siguranța orașului rămâne responsabilitatea autorităților. Însă gestul acestor copii demonstrează puterea educației și a familiei: atunci când crești cu valori solide, nu poți rămâne nepăsător în fața nedreptății. Din acest motiv, instituim o nouă tradiție: în fiecare an, comunitatea noastră va premia gesturi de curaj, solidaritate și spirit civic”, a mai adăugat edilul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic | EXCLUSIV

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Avantaje.ro
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Milioane de români pot cere online banii de la stat pentru plata facturii la energie
Știri România 16:14
Milioane de români pot cere online banii de la stat pentru plata facturii la energie
Cum și-a împlinit o româncă pasiunea pentru flori, la 10 luni după ce s-a mutat în Belgia: „Fericită instantaneu”
Știri România 15:48
Cum și-a împlinit o româncă pasiunea pentru flori, la 10 luni după ce s-a mutat în Belgia: „Fericită instantaneu” EqualVoice
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Stiri Mondene 15:30
Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Stiri Mondene 15:16
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
ObservatorNews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mediafax.ro
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei
KanalD.ro
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei

Politic

10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Politică 14:15
10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Exclusiv
Politică 11:00
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează