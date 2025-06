Tableta cu „suflet” de PC: cum devine HUAWEI MatePad Pro 12.2 un birou portabil complet

Un setup complet, capabil să înlocuiască laptopul de serviciu

HUAWEI MatePad Pro 12.2, versiunea 2025, are integrată o tastatură magnetică Glide. Se desface exact ca un laptop, iar stylusul M-Pencil are propriul slot de depozitare ca să nu-l pierzi. În plus, odată amplasat în spațiul special, acesta se încarcă automat. Împreună, tableta și tastatura cântăresc sub 1 kilogram, dar oferă o experiență de lucru comparabilă cu cea a unui ultrabook.

Funcția Live-Multitask îți permite să folosești mai multe aplicații în același timp. Este perfectă pentru zilele când ai de trimis e-mailuri, de verificat documente și răspuns la mesaje, fără să sari dintr-o aplicație în alta.

Pentru cei care vor să facă mai mult din mers, tableta este un veritabil birou mobil. Poți redacta un raport în Microsoft Word, face research în browser în paralel și participa la o conferință video. Toate acestea de pe același ecran, în mod multitasking, cu ferestre redimensionabile și gestionare intuitivă a aplicațiilor, exact cum te-ai aștepta de la un PC.

Dacă lucrezi remote, poți avea oriunde tableta cu tine. Deschizi rapid tastatura, te conectezi chiar și la rețele de mare viteză Wi-Fi 7 și rulezi aplicațiile de birou, îți iei notițe în HUAWEI Notes și participi la videoconferințe. Toate aceste activități pe o tabletă foarte ușor de transportat.

Ecran spectaculos și autonomie pe măsură

Ecranul OLED Tandem PaperMatte de 12.2 inci e clar, luminos și nu reflectă lumina. Deci, îl poți folosi lejer în aer liber. Iar bateria ține până la 14 ore și se încărcă rapid, ajungând la 85% în doar 40 de minute.

Dacă ai de editat fotografii sau de creat schițe, ecranul HUAWEI MatePad Pro 12.2 redă culorile la o calitate profesională, iar combinația de putere hardware și stylus face din tabletă un studio de editare mobil. Nu ai reflexii, iar timpul de răspuns este redus.

Datorită autonomiei mari, tableta este companionul ideal în avion, în tren sau la cafenea. În cele mai multe dintre situații, nu va mai fi nevoie să iei după tine încărcătorul.

Funcții și aplicații, pregătite oricând pentru idei mari

Aplicația HUAWEI Notes e ideală pentru brainstorming, planuri și liste, iar funcția AI Handwriting Enhance îți face scrisul de mână mai ordonat, fără să-i ia din personalitate. Notițele scrise de mână pot fi imediat transformate în text lizibil, iar organizarea se face pe culori și coperți personalizate.

De asemenea, HUAWEI Notes oferă șabloane dedicate pentru interviuri, proiecte sau fișe de curs.

Dacă ești pasionat de desen sau pur și simplu îți place să-ți dai frâu creativității, aplicația GoPaint vine cu pensule 3D și o funcție de animație. Poți crea, colora și da viață desenelor tale direct de pe noua tabletă HUAWEI MatePad Pro 12.2.

Cu HUAWEI M-Pencil (generația a 3-a) și noua aplicație GoPaint, un designer poate face schițe rapide, randări 3D sau animații, având la dispoziție 16.384 niveluri de presiune și pensule digitale care simulează perfect ustensilele tradiționale, precum acuarelă, ulei sau tuș.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) și oferta de lansare din România pe care nu trebuie s-o ratezi

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) este disponibilă acum în HUAWEI Store la prețul de 4.999 lei. Până pe 31 iulie 2025, la achiziția tabletei, vei beneficia și de un cupon de reducere în valoare de 500 de lei. În plus, vei primi cadou M-Pencil, un încărcător de 66W și mouse, pentru ca experiența de utilizare asemănătoare cu a unui PC sau laptop să fie completă.

Sursa foto: Huawei