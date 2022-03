Intitulat „proces de dezamorsare a bombei”, clipul distribuit pe Twitter de Nexta îi prezintă pe cei doi specialiști ucraineni care îngenunchează lângă proiectilul neexplodat și reușesc să-l neutralizeze deșurubând cu grijă sigiliul folosind o sticlă de apă și mănuși.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz