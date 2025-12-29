Deszăpezirea mașinii în timpul iernii poate fi o sarcină neplăcută pentru șoferi. Diminețile reci sunt adesea însoțite de geamuri înghețate, ceea ce implică mai mult timp pierdut înainte de a pleca la drum. Neglijarea curățării parbrizului poate atrage amenzi substanțiale.

Un specialist auto din West Midlands, cunoscut pe TikTok sub numele de @eden_tyres_and_servicing, a împărtășit un truc util pentru dezghețarea rapidă a parbrizului.

Într-un videoclip publicat pe platforma de socializare, acesta a menționat: „Iată cea mai bună metodă de a dezgheța parbrizul, în patru pași, care durează câteva secunde, conform unui fost inginer NASA”.

Primul sfat este să porniți imediat încălzitorul mașinii la capacitate maximă.

În continuare, se recomandă pornirea aerului condiționat pentru a absorbi umezeala rămasă în interior. Acest pas ajută, de asemenea, la uscarea vehiculului și previne formarea aburului pe geamuri.

Un alt pas important este să opriți butonul de recirculare a aerului din mașină, deoarece menținerea acestuia activ poate duce la acumularea umezelii în interior.

În mod neașteptat, specialiștii sugerează, de asemenea, deschiderea ușoară a tuturor geamurilor mașinii. Conform explicațiilor oferite de aceștia, această metodă permite schimbul de umiditate din interiorul mașinii cu aerul uscat de afară, ceea ce duce la dezghețarea rapidă a parbrizului.

Un utilizator și-a exprimat frustrarea: „Mașina mea nu are acele butoane sofisticate. Trebuie să o pornesc și să aștept 20-25 de minute până se încălzește”. Altcineva a oferit o soluție simplă: „O racletă de gheață și durează 5 minute”.

În comentariile videoclipului de pe TikTok, un utilizator a recomandat utilizarea unei sticle cu apă călduță: „Aplicați apă călduță dintr-o sticlă și, în 5 secunde, problema e rezolvată. Fac asta de 27 de ani și nu am spart niciodată geamul”. Totuși, această metodă este riscantă, deoarece poate cauza crăparea geamurilor.

Un alt comentator a sugerat o soluție mai sigură: „Folosiți o pungă de plastic umplută cu apă ușor călduță – nici măcar caldă – și frecați pe geamuri. Funcționează de fiecare dată”.