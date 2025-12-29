Deszăpezirea mașinii în timpul iernii poate fi o sarcină neplăcută pentru șoferi. Diminețile reci sunt adesea însoțite de geamuri înghețate, ceea ce implică mai mult timp pierdut înainte de a pleca la drum. Neglijarea curățării parbrizului poate atrage amenzi substanțiale.
Un specialist auto din West Midlands, cunoscut pe TikTok sub numele de @eden_tyres_and_servicing, a împărtășit un truc util pentru dezghețarea rapidă a parbrizului.
Într-un videoclip publicat pe platforma de socializare, acesta a menționat: „Iată cea mai bună metodă de a dezgheța parbrizul, în patru pași, care durează câteva secunde, conform unui fost inginer NASA”.
- Primul sfat este să porniți imediat încălzitorul mașinii la capacitate maximă.
- În continuare, se recomandă pornirea aerului condiționat pentru a absorbi umezeala rămasă în interior. Acest pas ajută, de asemenea, la uscarea vehiculului și previne formarea aburului pe geamuri.
- Un alt pas important este să opriți butonul de recirculare a aerului din mașină, deoarece menținerea acestuia activ poate duce la acumularea umezelii în interior.
- În mod neașteptat, specialiștii sugerează, de asemenea, deschiderea ușoară a tuturor geamurilor mașinii. Conform explicațiilor oferite de aceștia, această metodă permite schimbul de umiditate din interiorul mașinii cu aerul uscat de afară, ceea ce duce la dezghețarea rapidă a parbrizului.
Un utilizator și-a exprimat frustrarea: „Mașina mea nu are acele butoane sofisticate. Trebuie să o pornesc și să aștept 20-25 de minute până se încălzește”. Altcineva a oferit o soluție simplă: „O racletă de gheață și durează 5 minute”.
În comentariile videoclipului de pe TikTok, un utilizator a recomandat utilizarea unei sticle cu apă călduță: „Aplicați apă călduță dintr-o sticlă și, în 5 secunde, problema e rezolvată. Fac asta de 27 de ani și nu am spart niciodată geamul”. Totuși, această metodă este riscantă, deoarece poate cauza crăparea geamurilor.
Un alt comentator a sugerat o soluție mai sigură: „Folosiți o pungă de plastic umplută cu apă ușor călduță – nici măcar caldă – și frecați pe geamuri. Funcționează de fiecare dată”.
