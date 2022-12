Cum era Vlad Țepeș cu adevărat? Doi cercetători străini vor să afle care era starea lui de sănătate și ce mânca, cu ajutorul unui indiciu vechi de 550 de ani 

Gleb și Svetlana Zilberstein, cei doi oameni de știință, au extras material genetic din documentul scris de domnitorul Țării Românești, cel care a inspirat contele vampir din romanul lui Stoker, lăsat acolo de transpirația, amprentele și saliva acestuia.

Supranumiți „detectivi ai proteinelor”, deși preferă să li se spună „chimiști istorici”, notează sursa citată, aceștia vor construi o imagine, nu doar a constituției fizice a lui Vlad Țepeș, cunoscut pentru practica sa de a-și trage în țeapă dușmanii, dar și condițiile de mediu în care a trăit.

„A fost extraordinar faptul că am extras moleculele lui Dracula în ziua în care romanul lui Bram Stoker a împlinit 125 de ani de la publicare”, a declarat Gleb Zilberstein, relatează The Guardian.

Nu am planificat în mod special această dată. Toată noaptea, după extragerea moleculelor lui Dracula, a plouat, câinii au urlat și a fulgerat. A fost într-adevăr o atmosferă magică. Contele Dracula și-a binecuvântat eliberarea din arhiva românească Gleb Zilberstein, cercetător:

Simțul teatral al lui Zilberstein ascunde știința de pionierat care stă la baza a ceea ce fac el și Svetlana.

„Datoria noastră este să găsim urmele biochimice rămase din momentul în care obiectul istoric a fost creat sau când a fost folosit de un personaj istoric. Când găsim «biomolecule istorice», începem să le analizăm. Adică, să determinăm compoziția moleculară și vârsta moleculelor istorice. Determinăm în principal proteinele și metaboliții”, a explicat cercetătorul.

Recomandări „Hellvig nu a vorbit niciodată cu Lăzăroiu”

„Aceste molecule sunt mai stabile decât ADN-ul și oferă mai multe informații despre condițiile de mediu, sănătatea, stilul de viață, alimentația personajului istoric căruia i-au aparținut moleculele istorice”, a adăugat el.

Soții Zilberstein s-au născut în Kazahstan, iar în ultimii 26 de ani au trăit și au lucrat din Tel Aviv, Israel. Împreună cu profesorul Pier Giorgio Righetti, de la Universitatea Politehnică din Milano, au dezvoltat analiza biochimică folosită pentru a extrage proteine din obiecte atinse sau purtate de oameni care au murit acum mult timp.

Primul experiment

Primul lor experiment a fost pe manuscrisul original al romanului „Maestrul și Margareta” al scriitorului sovietic Mihail Bulgakov, potrivit sursei citate.

„Am găsit urme de morfină și proteine de patologie renală în paginile manuscrisului, ceea ce dovedește că l-a scris în timp ce se afla sub influența medicamentelor pe care le folosea pentru a calma durerile acute la rinichi”, a povestit Gleb Zilberstein.

„După Bulgakov, ne-am ocupat de Anton Cehov. Am analizat cămașa în care a murit și ultima sa scrisoare. Cehov suferea de tuberculoză și a folosit diverse substanțe ca analgezice, dar a murit din cauza unui atac cerebral. După Cehov, am început să investigăm scrisoarea lui George Orwell către Moscova și am găsit urme de tuberculoză, pe care a contractat-o în Spania”, a mai spus el.

Recomandări „O absență aproape completă a simțului de responsabilitate și vinovăție față de război”. Studiul rusesc despre care nu se vorbește în Vest

Ce pot afla despre Vlad Țepeș

În cazul lui Țepeș, cercetătorii au analizat o scrisoare pe care acesta a scris-o sibienilor, la 4 august 1475, prin care îi anunța că în curând își va stabili reședința în orașul lor.

Scrisoarea lui Vlad Țepeș. Foto: Gleb Zilberstein

„În urma analizei noastre, ne așteptăm să primim o imagine a unui portret molecular al lui Dracula atunci când a scris sau a semnat aceste scrisori – adică care era starea lui de sănătate, ce a mâncat și cum era atmosfera în jurul lui”, a explicat Zilberstein.

Foto: 123rf

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro ȘOC! Reacția ULUITOARE a lui CTP pentru românii care boicotează firmele din Austria. E inimaginabil...

Viva.ro Roxana Blagu, ex-Trident, a reușit să-și vadă fiica după 8 ani, dar întâlnirea a fost de-a dreptul șocantă: 'Mi-a spus că ar trebui să-mi fie frică de ea. M-a filmat și mi-a zis...'

Observatornews.ro Mii de oameni s-au înghesuit la deschiderea Primark în România. Ce haine poți lua cu 20 lei

Știrileprotv.ro O femeie locuia cu copilul într-o casă cu 300 de șobolani. Ce au mai descoperit ulterior polițiștii | VIDEO

FANATIK.RO Doliu la Chefi la Cuţite. A murit maestrul Dumitru Pop Tincu. O boală gravă l-a măcinat

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2022. Leii au toate resursele necesare pentru a face față onorabil oricăror probleme, oricât de complicate ar fi

PUBLICITATE Astăzi de la ora 17.00 alătură-te live-ului nostru și primești reduceri!