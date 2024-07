„A fost foarte multă lume invitată, nu exagerat de multă. Am participat la ziua unui jurnalist celebru în România. Normal, când se strâng mai mult de doi români, vorbesc despre fotbal și despre politică. În seara aceea am vorbit și despre înot (n.red. – David Popovici a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris). Dar nu am intrat în negocieri politice”, a spus Ciolacu, aflat într-o vizită de lucru la Drumul Expres Craiova-Pitești.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, au fost fotografiați luând cina la aceeași masă luni seară, 29 iulie, într-un restaurant, împreună cu alte persoane, printre care și Victor Ponta, consilierul onorific al premierului Ciolacu, a relatat Antena 3, care a publicat fotografiile marți, 30 iulie.

Contactat de Libertatea, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a oferit prima reacție. „Am fost invitat la ziua lui Marius Tucă. Nu am avut nicio discuție politică cu Ciolacu sau cu altcineva prezent la aniversare”, a spus Geoană pentru Libertatea.

Întâlnirea, la câteva zile după ce au avut loc contre între Geoană și Ciolacu

Pe 24 iulie, președintele PSD a spus că şi-ar dori ca Mircea Geoană să facă un bilanţ al activităţii depuse la NATO în folosul României. „Totuşi, eşti român. De ce te-ai dus acolo, ce-ai făcut, cu ce ai ajutat România?”, a declarat Ciolacu.

După o zi, Geoană i-a transmis șefului Guvernului că el conduce alianţa de 32 de ţări și că „îmi fac treaba bine, şi pentru România am făcut şi fac lucruri şi voi face lucruri în continuare”, prin urmare „nu este treaba domnului Ciolacu ce am făcut eu la NATO”.

Vineri, 26 iulie, Ciolacu a continuat dialogul de la distanță. „În primul rând nu trebuie să dau o replică, ce fac eu pentru români v-am spus mai devreme şi eu, şi domnul ministru (n.red. – al agriculturii) şi cred că am multe defecte, dar comunicarea cu dumneavoastră, nu ştiu dacă e de bine sau de rău, dar a devenit o plăcere să vă răspund la toate întrebările, indiferent cât de incomode sunt”, a spus el.

Și a continuat: „Eu vă întreb ceva, dacă nu vă supăraţi. Sunt prim-ministrul României. România este stat membru NATO. Să îmi spună un angajat al NATO, fie el şi secretar general adjunct, că nu trebuie să răspundă unui stat membru NATO, mi se pare deja de noaptea minţii”.

Schimbul de replici de la distanță a venit în contextul în care Mircea Geoană este așteptat să își anunțe decizia privind candidatura la președinție, iar Marcel Ciolacu încă nu a spus dacă va candida sau nu. Cel mai probabil, ambii vor face anunțul la finalul lunii august. Pe 24 august, PSD are programat Congresul pentru alegerea noii conduceri și a candidatului la alegerile prezidențiale.

Ciucă și-a anunțat candidatura la Președinție

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat pe 16 iulie că şi-a asumat în faţa colegilor din partid că va candida încă din noiembrie 2023, când la Sinaia a avut loc o ședință a conducerii Partidului Național Liberal.

În privința lui Mircea Geoană, Libertatea a scris încă de acum doi ani, citând surse din anturajul fostului lider PSD, că acesta se gândește să candideze la Președinția României ca independent.

Geoană nu a anunțat deocamdată nimic oficial, dar a spus recent că este „tot mai aproape de o decizie” și că după summitul de la Washington, care a fost în perioada 9-11 iulie, își va spune planurile profesionale, însă deocamdată nu a făcut acest lucru. Tot Geoană a spus că nu poate face anunțul cât timp este la NATO și că acum se pregătește pentru discuții cu viitorul secretar general Mark Rutte, care vor avea loc în august, pentru că el și Stoltenberg vor să se asigure că tranziția la viitoarea conducere a Alianței se va face așa cum trebuie.

Mandatul lui Geoană la NATO expiră în octombrie, dar el a subliniat de mai multe ori că nu este obligatoriu să plece în același timp cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, adică poate să o facă și mai devreme.

Liderii PSD și PNL au decis pe 4 iulie calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primul tur al prezidențialelor va fi pe 24 noiembrie, al doilea tur pe 8 decembrie, iar alegerile parlamentare vor fi pe 1 decembrie.

