Cum explică Primăria Galați numărul mare de centrale termice de la Liceul Tehnologic de Marină

Liceul respectiv este doar una din cele 72 de unități de învățământ din Galați (școli, colegii, licee sau grădinițe) unde au fost achiziționate centrale termice și singurul cu un număr așa de mare de centrale, cu excepția Colegiului Tehnic Traian Vuia, pentru care au fost cumpărate 22. În toate celelalte unități au fost montate între 1 și 6 astfel de centrale.

„Liceul Tehnologic de Marină are în componență 5 corpuri de clădire cu amprentă la sol de 4.829 mp, iar suprafața totală construită desfășurată este de 19.054 mp. Volumul total al acestei suprafețe este de 67.000 mc încălziți. Corpul școală are 5 niveluri și 2.682 amprentă la sol. Internatul liceului are 602 mp cu 4 niveluri, cantina 605 mp cu 2 niveluri și o înălțime de 4,5 metri pe nivel, o extindere a liceului de 362 mp cu 4 niveluri și o sală de sport de 578 mp cu o înălțime de 8 metri”, explică Cristian Capețiș.

El spune că soluția de încălzire cu 33 de centrale termice a fost făcută în baza unui contract din 24.03 2017 cu SC Termostil.

„Soluția a fost detaliată de cea care a câștigat partea de proiectare și execuția lucrărilor, adică AEG Technology și Tehnoterm, un contract din 13.10. 2017. Ambele achiziții au fost supuse procedurilor de achiziție publică, a fost o licitație”, spune directorul.

Acesta precizează că dimensionarea cu 33 de centrale termice este „corectă, raportată la suprafață și la cubajul clădirilor care sunt încălzite”, ținând cont și faptul că există și boilerele pentru apă caldă din internat și cantină și că în internat trebuie asigurată căldură adecvată și în timpul nopții.

„Centralele funcționează după o soluție de automatizare care se cheamă funcționare în cascadă. E mult mai avantajos să pornească secvențial 2-3 centrale în tandem, care asigură o economie majoră. Se ține cont și de modul în care este izolată clădirea, de suprafețele vitrate etc”, a explicat directorul.

Capetiș a mai spus că prețul unui cazan în deviz este de 13. 715 lei.

„Restul reprezintă costul echipamentelor necesare funcționării centralelor (pompe de recirculare), dar și costurile instalațiilor electrice, termomecanice, pentru racorduri, gaze, proiectare, verificare, autorizare, amenajare spații și dotări”, a conchis directorul.

Nicolae Popov, directorul firmei Termostil, care a fost consultantul general în cazul mai multor unități de învățământ unde au fost montate centrale termice, spune că toate calculele privind necesarul de centrale au fost făcute la fel pentru toate unitățile.

„Nu e nimic ieșit din comun numărul mare de centrale de la acel liceu, s-a calculat după formule cu care se calculează de ani de zile. Acolo există o suprafață și un volum mare de încălzit și totul se calculează după volumul care se încălzește. Așa este regula instalațiilor. Sunt niște norme specifice care se aplică”, mai spune directorul Termostil.

