La nivel județean, pentru noul an școlar vor fi utilizate 1.037 de clădiri de stat – școli, cămine, săli de sport și cantine. Însă nu toate au autorizațiile necesare pentru funcționare în condiții de siguranță.

130 de clădiri nu au autorizație de securitate la incendiu

„O parte dintre clădirile fără autorizație sunt în uz, altele nu. Chiar și așa, directorii au demarat procedurile pentru intrarea în legalitate. Există și cauze obiective: în unele comunități apa nu este potabilă, ceea ce împiedică obținerea avizelor. Majoritatea acestor cazuri se întâlnesc în mediul rural”, a explicat inspectorul școlar general adjunct Florentin Traian Ciobotaru.

Din totalul clădirilor, 130 nu au autorizație de securitate la incendiu, doar 243 sunt autorizate, iar 664 nu necesită această formalitate.

Raportul ISJ Iași privind pregătirea unităților de învățământ menționează mai multe cauze: lucrări de reabilitare în curs, modernizări pentru care documentația este depusă sau analizată, lipsa planurilor de siguranță, recepții tehnice nefinalizate ori documentații respinse de ISU.

Aproximativ 28% din școli, fără autorizație sanitară

În ceea ce privește avizele sanitare, 288 de clădiri (aproximativ 28% din total) nu le dețin. Problemele sunt diverse: lipsa rețelei de canalizare sau a apei curente în unele localități, apă nepotabilă, tavane degradate, lipsa cabinetelor medicale, grupuri sanitare amplasate în exterior ori clădiri în proces de reabilitare.

Nouă școli din județ vor începe anul școlar în continuare cu toalete neconforme.

Situația securității este, de asemenea, deficitară: 74 de unități nu au niciun fel de pază – o scădere semnificativă față de anul trecut, când erau 180.

Din cele 585 de școli de stat, mai puțin de jumătate (266) au măsuri de securitate, dintre care doar 15 dispun și de pază umană, și de sisteme tehnice de alarmă.

585 de unități școlare, în județul Iași

În plus, 245 de unități sunt dotate cu sisteme video de supraveghere, iar 206 dintre acestea au camere atât în interior, cât și la exterior.

În anul școlar 2025-2026, în județul Iași vor funcționa 585 de unități școlare – 182 cu personalitate juridică și 403 structuri arondate -, cu cinci mai puține față de anul trecut.

Mediul rural rămâne dominant, cu 422 de unități (de 2,6 ori mai multe decât în urban), față de 163 în mediul urban.

