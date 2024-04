Cum va fi transformat complexul Bisericii Evanghelice Fortificate din Biertan, unul dintre monumentele spectaculoase din Transilvania. „Turiștii vor putea experimenta activități autentice, interactive”

Proiectul vizează transformarea radicală a întregii zone adiacente monumentului istoric vechi de 500 de ani. Sunt propuse investiții care să îmbunătățească experiența turistică, concentrându-se pe amenajarea unor spații culturale, expoziționale și de agrement. Atât vizitatorii, cât și cei din comunitatea locală vor fi implicați într-o serie de activități: concursuri, spectacole multiculturale și expoziții interactive, prin care vor fi promovate istoria și cultura locală. De asemenea, se propune organizarea unui curs informal de ghizi turistici și a unor ateliere de artă și meșteșuguri, pentru a conserva și promova tradițiile locale. Valoarea totală a proiectului obținut de Primăria Biertan, în parteneriat cu Parohia Evanghelică CA (Confesiune Augustană) din localitate, este de 28,4 milioane de lei, din care 23,8 milioane de lei (aproape 5 milioane de euro) sunt fonduri nerambursabile.

Punere în valoare a Bisericii Evanghelice Fortificate

Concret, Piața Centrală „1 Decembrie” va fi transformată într-un spațiu multifuncțional, socio-cultural, cu mobilier urban potrivit pentru a oferi un mediu primitor și confortabil pentru localnici și turiști. Aceasta va deveni nucleul cultural al sitului UNESCO și va fi amenajată pentru a pune în valoare zidurile bisericii și pentru a oferi vizitatorilor o experiență apropiată de arhitectura și istoria monumentului. În Piața Farmacistului va fi revitalizată o mică grădină de plante medicinale pentru a readuce în atenție farmacia, un important obiectiv turistic al satului. Proiectul mai prevede crearea unei zone de promenadă pentru turiști, care să pună în valoare situl UNESCO și transformarea zonei cântarului, simbol local, într-un spațiu pentru evenimente tematice legate de târguri și comerț tradițional.

Recomandări Documentul intern care expune războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului. Scopul lui Vladimir Putin: „să scoată SUA din joc” și „să distrugă NATO”

Simularea de design pentru perimetrul Biertan | Foto: Primăria Biertan

„Scopul principal al acestor intervenții este să pună în valoare atât Biserica Evanghelică Fortificată, cât și casele tradiționale din zonă, istoria locului, meșteșugurile tradiționale, muzica și gastronomia locale. Spațiile culturale și expoziționale vor fi concepute pentru a găzdui evenimente artistice, expoziții tematice și prezentări ale meșteșugarilor locali, oferind astfel o oportunitate de a descoperi și a înțelege mai bine patrimoniul cultural al zonei. Proiectul propus va oferi turiștilor oportunități ample de a se implica în experiențe autentice și interactive în cadrul comunității locale. Aceasta include participarea la activități tradiționale, cum ar fi ateliere de meșteșuguri tradiționale, cursuri de gătit specific locale sau tururi ghidate prin monumentele și peisajele naturale ale zonei”, se precizează în documentația proiectului.

Simularea de design pentru Piața Biertan | Foto: Primăria Biertan

Recomandări Adrien Stephane Mureșan s-a predat în Franța. Fiul omului de afaceri Sever Mureșan are de executat 3 ani de închisoare

Oportunități pentru rămânerea tinerilor în comună

Inițiatorii susțin că proiectul va contribui la revitalizarea economiei locale prin promovarea meșteșugurilor tradiționale și a gastronomiei locale, generând astfel oportunități de afaceri pentru localnici și contribuind la reducerea șomajului și la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor. „Estimez ca în luna septembrie să începem lucrul efectiv și în maximum doi ani să-l finalizăm. Acest proiect va oferi noi oportunități pentru tinerii din comuna noastră, prin crearea de noi locuri de muncă, și va aduce posibilități de dezvoltare a afacerilor locale, ceea ce înseamnă creșterea veniturilor în comună”, spune primarul comunei, Mircea Dragomir. Aproximativ 1.300 din cei 3.000 de locuitori ai comunei sunt tineri sub 34 de ani, care ar urma să aibă oportunități de angajare și de dezvoltare a competențelor, ceea ce îi va determina să rămână în localitate. Situl UNESCO este vizitat anual de circa 36.000 de persoane, care vor avea parte de experiențe autentice locale și de diversitate. Se estimează, de asemenea, creșterea numărului de turiști până la cifra de 60.000 pe an.

Fotografie din Biertan | Foto: Shutterstock

Recomandări Cătălin Cîrstoiu spune că „nu e în incompatibilitate”, însă mandatul lui e pe masa coaliției. „Aș fi nebun să merg înainte fără sprijin”

Comuna are și în prezent un program bine stabilit de evenimente. În 2024, din aprilie și până în decembrie, sunt programate aproape 30 de manifestări locale: concerte, festivaluri și târguri tradiționale. În satul principal și în localitățile învecinate există peste 20 de pensiuni, cu spații de cazare pentru toate buzunarele.

Investiția va fi realizată cu finanțare oferită prin Prioritatea 7 – „O Regiune cu Turism Sustenabil”, Intervenția 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A, din cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027. „Prin implementarea acestui proiect, se va realiza diversificarea spațiilor de relaxare și agrement pe care le oferă comunitatea locală, în așa fel încât perioada de vizită a turiștilor să fie mai lungă, stimulând astfel turismul local, creându-se o destinație atractivă pentru pasionații de cultură, istorie și tradiții locale. Patrimoniul cultural UNESCO din mediul rural al Regiunii Centru cuprinde obiective de importanță strategică, deoarece fac parte din patrimoniul cultural mondial și sunt repere simbolice esențiale pentru întreaga regiune, cu un rol istoric de agregator al comunităților locale”, afirmă Simion Crețu, directorul Agenției de Dezvoltare Regională „Centru”, prin care se realizează finanțarea europeană.

Istorie de sute de ani la Biertan

Biertanul, o localitate plină de istorie, este una dintre primele așezări germane de sași din Ardeal, atestată ca și cetate în anul 1397. În centru se aflau Bastionul Țesătorilor și Biserica Fortificată. Localitatea și-a păstrat farmecul de odinioară, cu case vechi, construite în stil baroc transilvănean, cu ziduri groase, fundații din piatră, fațade în culori minunate și decorații cu motive viticole. Biserica de la Biertan are trei ziduri de apărare, trei bastioane și șase turnuri, unul dintre acestea fiind deschis pentru vizitare.

Biserica are cel mai mare altar din Transilvania (cu 28 de icoane) și deține o ușă din lemn de stejar, de acum 500 de ani, cu feronerie originală, „o bijuterie a tehnologiei medievale”, unde se țineau bogățiile cetății ferite de tâlhari, care este deschisă doar cu o singură cheie. Uşa a fost realizată din scânduri groase de stejar de meşterul Johannes Reichmuth din Sighişoara, în anul 1515. Pe aceasta a fost montată o încuietoare metalică ce era acţionată prin intermediul unei manivele şi a unei chei. Practic, uşa are 19 zăvoare metalice dispuse împrejur, toate fiind conectate între ele, aceasta fiind prezentată la Expoziţia Mondială de la 1900 în Paris. World Record Academy a stabilit, în 2022, că uşa sacristiei din Biertan are „cea mai complicată încuietoare din lume a unei biserici”.

Ușa bisericii și încuietoarea.

Urmărește-ne pe Google News