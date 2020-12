Jessa Crispin este o scriitoare din Kansas, SUA, și e autoarea unei cărți-manifest în care critică feminismul din zilele noastre, spunând că și-a pierdut adevăratul scop și a fost redus până la banal. A scris, printre altele, pentru New York Times, The Guardian și The Washington Post.

Jessa Crispin

”La fel ca în cazul multora, și planurile mele de sărbători au fost stricate de pandemia de coronavirus”, mărturisește scriitoarea.

Pentru că nu putem călători și nu putem să ne adunăm în spații publice închise, forțați să stăm acasă pentru a nu risca să-i îmbolnăvim pe oamenii la care ținem, foarte mulți dintre noi încercăm să ne dăm seama cu ce să înlocuim obiceiul de a ne strânge cu toții la un loc într-una dintre cele mai minunate zile din an, dar în același timp, cele mai triste și stinghere.

Eu sunt mai bine pregătită, am ani de experiență de distanțare socială de sărbători. Nu am mai fost acasă de Crăciun de mai bine de 20 de ani, din motive complicate și neinteresante. Un foarte atent perfecționat ritual m-a trecut cu bine de multe Crăciunuri: mănânc o tavă întreagă de ouă umplute, merg la singurul bar deschis și beau, ascultându-l pe Elvis la tonomat.

Partea cu barul nu mai este valabilă anul acesta. Chiar și așa, 2020 este anul în care cei singuratici și respinși sunt avantajați.

O săptămână prea lungă

De obicei, noi suntem afară și ne uităm, din întuneric și frig, înăuntru, la familiile voastre fericite adunate lângă bradul de Crăciun frumos decorat. Hollywood nu va face niciodată un film emoționant despre noi, cei neacceptați, dar acum aveți nevoie de înțelepciunea noastră dobândită din suferință.

Mulți dintre voi abia acum vă dați seama ceea ce noi știm deja și la care noi ne-am adaptat: săptămâna de Crăciun și Anul Nou este una lungă și întunecată și ai nevoie de o strategie ca să treci cu bine de ea, rămânând rațional. Recomandări Prăjiturile unei românce, lăudată de bucătari cu stele Michelin. Cum a ajuns Hanelore să câștige un show culinar de pe Netflix

Privată de distracțiile tipice – prezența fizică a unor oameni pe care îi iubești, aceleași povești de familie pe care le auzi în fiecare an, apropierea exasperantă a unor copii fascinați de noua jucărie, obiceiurile capitaliste de consum și risipa excesivă – sezonul sărbătorilor rămâne cum este de fapt: ceva obositor.

Un film de Crăciun, niște ”Star Trek” și exact 20 de minute de plâns

După 20 de ani, mi-am dat seama de niște lucruri și poate te vor ajuta odată ce întâlnirea cu familia de pe Zoom s-a terminat și te poți întoarce la a fi doar tu și șoarecele care încearcă să ajungă la cutia de biscuiți din apartamentul tău încălzit insuficient.

Va trebui să-ți îngădui niște emoții și sentimente, dar ținându-le totuși sub control.

Oferă-ți patru ore ca să vezi un film de sărbători, să asculți două cântece de Crăciun și petrece fix 20 de minute plângând necontrolat. Apoi fă un duș și uită-te, poate, la ”Star Trek”. Sfatul Jessei Crispin:

Fără muncă, fără e-mailuri, mai bine un truc cu cărți

Nu munci doar ca să treacă timpul! N-are rost să-ți verifici e-mailurile și să dai mesaje. Niciunul dintre superiorii tăi nu o să-ți răspundă.

Dacă trimiți un e-mail la 9 seara, pe 26 decembrie, nu o să te facă să pari important, ci o să arate că ai o criză existențială. Mai bine folosește-ți timpul liber învățând lucruri neimportante, precum un truc cu cărți. Și nu posta asta pe social media, e tot un mod de a munci.

Recomandări Femeia care i-a găsit pe muncitorii români bătuți și abandonați într-o gară din Germania: „Polițistul mă tot întreba dacă cei doi rămân sau pleacă acasă”

Oricum, încearcă să conștientizezi că toți avem probleme, așa că mai stai puțin în fața farmaciei când tipul cu care cu siguranță nu vrei să vorbești începe să-ți povestească despre soția lui care a murit în urmă cu nouă ani. Timpul tău nu este mai prețios decât al lui.

Lasă întunericul să-și facă treaba. Soarele va fi greu de văzut iarna asta, așa că e timpul să te împrietenești cu luna. Răsfață-te cu carbohidrați și vin și lenevește pe canapea.

Rezistă tiraniei ceasului corporatist de aceste sărbători: dormi când vrei tu să dormi, uită-te la ”Star Trek” oricând vrei să te uiți la ”Star Trek”, mănâncă oricând vrei, bea oricând vrei.

Citeşte şi:

Grupul de Comunicare Strategică anunță cu un grafic o scădere a cazurilor COVID, fără să spună nimic și de scăderea numărului de teste

Ce am propus în loc de investiții feroviare și electrice de ne-a respins Comisia Europeană planul?

Cum și când să ceri o mărire de salariu. 5 principii care te pot ajuta în negociere după Anul Nou

PARTENERI - GSP.RO Elena Ceauşescu a vizitat Facultatea de Chimie, iar liftul NU mergea. Etajele Universităţii erau URIAȘE... ce-a urmat pare ireal, dar e cât se poate de adevărat

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! George Simion, super-GEST de Crăciun pentru români. Alți politicieni NU ar face asta, NICIODATĂ!

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2020. Berbecii sunt mai harnici și mai dispuși să-și asume responsabilități mai multe

Știrileprotv.ro Caz de infectare cu noua tulpină de Covid-19, depistat în Italia la o persoană care nu a avut contacte cu Marea Britanie. Cum a fost descoperit