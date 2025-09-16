Au existat analiști care au susținut că Trump a capitulat în fața lui Putin în cadrul întâlnirii, făcând comparații cu politica de conciliere a lui Neville Chamberlain față de Adolf Hitler la München în 1938. Wess Mitchell, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru Europa, explică, într-o analiză, pentru The National Interest, că aceasta este o interpretare greșită a istoriei și o analiză deficitară. El pune accent pe importanța diplomației lui Trump care a obligat toate părțile implicate în conflictul din Ucraina să își reevalueze cărțile și să-și regândească pozițiile anterioare.

„Diplomația cu Rusia nu înseamnă capitulare, iar discuțiile cu Vladimir Putin nu sunt o recompensă pentru un comportament bun. Scopul diplomației în strategie nu este de a transforma un adversar din interior, ci de a-i modela motivațiile în așa fel încât să fie mai probabil să facă ceea ce dorești din motive care țin de propriul său interes. Asta încearcă Trump să facă cu Putin și există șanse mari să reușească”, argumentează Mitchell.

Libertatea publică argumentațiile mai multor analiști consacrați în politica externă americană, care mai degrabă susțin strategia lui Donald Trump față de Rusia pentru soluționarea războiului din Ucraina, în ideea de a prezenta cititorilor o paletă cât mai largă și diversă de interpretări a felului în care văd oficialii americani dinamica scenei internaționale.

Mitchell consideră că abordarea realistă a lui Trump face ca summitul de la Anchorage să aibă șanse mult mai mari de a da roade decât întâlnirea lui Biden cu Putin la Geneva în 2021 sau întâlnirea lui Obama cu Putin la reședința sa de lângă Moscova în 2009. Redăm mai jos analiza sa.

Statele Unite strâng șurubul cu o mână, în timp ce cu cealaltă împing Rusia către masa negocierilor de pace.

„Diplomația lui Trump cu Putin a fost o mișcare care ar putea schimba jocul și care ar putea aduce beneficii strategice semnificative pe viitor. Concentrându-se pe rezultatele imediate pentru Ucraina, criticii pierd din vedere atât logica care stă la baza mișcărilor lui Trump, cât și beneficiile potențiale ale acestora pentru interesele naționale ale SUA și stabilitatea internațională.

În primul rând, discuțiile cu Rusia contribuie la atenuarea pericolului numărul unu cu care se confruntă America, și anume posibilitatea unui război pe mai multe fronturi, pe care nu îl putem câștiga în acest moment. Motivul pentru care ne aflăm în această situație dificilă este că Statele Unite și Europa nu au folosit ultimii patru ani pentru a crește producția de apărare, în timp ce rușii (și chinezii) au făcut-o.

Pentagonul estimează că va dura între trei și optsprezece ani pentru a reface stocurile de muniții cheie care au fost trimise în Ucraina. Cea mai rapidă modalitate de a consolida descurajarea în Asia de Est este de a orchestra un deznodământ în Europa de Est. Chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla rapid, faptul că Statele Unite conduc un proces de pace și obligă părțile să se așeze la masa negocierilor înseamnă că chinezii trebuie să presupună că vom avea o influență mai mare în Asia decât am avut anterior.

În al doilea rând, Anchorage trebuie privit în contextul strategiei generale a lui Trump, care constrânge câmpul de manevră geopolitic al lui Putin. Înainte ca cei doi să se așeze la masa negocierilor de la Anchorage, echipa lui Trump a folosit diplomația strategică pentru a convinge arabii să mențină aprovizionarea globală cu petrol (reducând astfel veniturile statului rus), pentru a convinge europenii să lanseze cea mai mare creștere a cheltuielilor de apărare din istoria modernă (de la un obiectiv de 2% la unul de 5%) și pentru a convinge Armenia și Azerbaidjanul să facă pace (erodând influența Rusiei în propria curte).

Aceste măsuri, împreună cu eliminarea de către Trump a lacunelor din era Biden privind sancțiunile bancare legate de energie și eforturile de a stipula o reducere a sprijinului acordat de Beijing Rusiei ca parte a oricărui acord comercial viitor între SUA și China, înseamnă că Statele Unite strâng șurubul cu o mână, în timp ce cu cealaltă împing Rusia către masa negocierilor de pace.

Acesta este exact opusul modului în care președinții Barack Obama și Joe Biden au abordat Rusia, ambii făcând concesii inițiale pentru a facilita relațiile cu Putin. Biden a dat undă verde pentru Nord Stream 2 și a înghețat ajutorul acordat Ucrainei în 2021. Obama a anulat programele de apărare antirachetă din Polonia și Republica Cehă, nu a reușit să-l tragă pe Putin la răspundere pentru războiul din Georgia și a susținut aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului.

Abordarea mai realistă a lui Trump face ca Anchorage să aibă șanse mult mai mari de a da roade decât întâlnirea lui Biden cu Putin la Geneva în 2021 sau întâlnirea lui Obama cu Putin la reședința sa de lângă Moscova în 2009.

Diplomația lui Trump obligă toate părțile implicate în conflictul din Ucraina să își reevalueze cărțile

În al treilea rând, diplomația lui Trump obligă toate părțile implicate în conflictul din Ucraina să își reevalueze cărțile și să-și regândească pozițiile anterioare. Timpul limitat impus de Trump l-a forțat pe Putin să renunțe la strategia sa preferată de a trage de timp, obligându-l fie să ignore Statele Unite și să suporte consecințele, fie să se angajeze în negocieri și să riște să încalce vechiul proverb care spune că „cel care vorbește primul în negocieri pierde”.

Abordarea mai severă a lui Trump față de Ucraina a scos această țară din modul său preferat de a refuza dialogul, în timp ce se baza pe o linie de aprovizionare deschisă din Occident, forțând liderii săi să se gândească serios la ce sunt dispuși să sacrifice pe altarul necesității. Cererile rigide ale lui Trump față de Europa au scos liderii NATO din zona lor de confort, în care vorbeau mult, dar se bazau pe Statele Unite pentru a-i salva din orice situație dificilă.

Toate acestea pot sau nu să producă rezultate pe termen scurt pentru Ucraina. Cel mai probabil, Putin va continua atacurile până la sosirea sezonului ploios de toamnă (marea majoritate a câștigurilor teritoriale rusești în războiul de anul trecut au avut loc între începutul lunii mai și începutul lunii octombrie).

Au fost necesari doi ani de negocieri pentru a pune capăt războiului din Coreea – și chiar și atunci, nu s-a ajuns la o soluție politică generală. Sfârșitul acelui conflict ne oferă cea mai bună imagine a ceea ce ar putea arăta un eventual acord privind Ucraina: un armistițiu mai degrabă decât un încetare a focului, însoțit de schimburi de prizonieri, coridoare umanitare și o divizare de facto nerecunoscută de toate părțile.

Trump a modificat dinamica în moduri care vor funcționa în avantajul SUA

Orice s-ar întâmpla, metodele lui Trump reprezintă o îmbunătățire față de abordarea anterioară a SUA, care se rezuma la legarea întregii securități naționale a SUA de un obiect care se scufunda și la speranța că ceva se va schimba în bine, fără a articula un obiectiv clar sau a modifica diplomația SUA, capacitățile aliaților, poziția militară a SUA sau capacitatea industrială de apărare.

Prin angajarea în diplomație strategică, nu numai cu Putin, ci și cu alți jucători de pe tabla de joc, Trump a modificat dinamica în moduri care vor funcționa în avantajul SUA în timp, indiferent de forma pe care o va lua în cele din urmă pacea, dacă va avea loc.

Toate acestea contează din motive care depășesc granițele Ucrainei. De prea mult timp, establishmentul politicii externe americane a folosit vechea analogie cu München de fiecare dată când un președinte american vorbește cu un adversar. Dar diplomația nu înseamnă capitulare, iar dialogul nu este o recompensă pentru un comportament bun. Scopul diplomației în strategie nu este de a transforma un adversar din interior, ci de a-i modela motivațiile în așa fel încât să fie mai probabil să facă ceea ce doriți din motive care țin de propriul său interes. Asta încearcă Trump să facă cu Putin și există șanse mari să reușească”, conchide Wess Mitchell.

Acordurile de la Helsinki din 1975 arată că este posibil un compromis acceptabil pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Într-o altă analizată publicată tot în publicația The National Interest, Zachary Paikin, director adjunct al Better Order Project și cercetător în cadrul Programului Grand Strategy al Quincy Institute și George Beebe, directorul programului Grand Strategy la Quincy Institute, fost director al departamentului de analiză a Rusiei al CIA, director al Open Source Center al CIA și consilier al vicepreședintelui Cheney pe probleme legate de Rusia, atrag atenția că summitul Trump-Putin a avut loc, în mod neintenționat, dar simbolic, la doar două săptămâni după cea de-a 50-a aniversare a semnării Actului final de la Helsinki (cunoscut și sub numele de Acordurile de la Helsinki).

La fel ca Mitchell, cei doi analiști pun și ei accent pe importanța creativității diplomatice și a compromisului. Diplomația ar trebui înțeleasă ca un instrument vital pentru navigarea în ambiguitatea inevitabilă și gestionarea intereselor conflictuale, fără a ajunge la război. Dacă se dovedește imposibilă concilierea pozițiilor tuturor părților și, în consecință, procesul diplomatic actual eșuează, va deveni clar că soluția militară rămâne singura opțiune. O astfel de eventualitate ar fi plină de riscuri intolerabile, explică Paikin și Beebe.

Actul final de la Helsinki, explică ei, a marcat punctul culminant al destinderii dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică și a jucat un rol major în încheierea Războiului Rece. Finlanda a găzduit o conferință la începutul acestei veri pentru a marca aniversarea, în calitate de președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru 2025, dar la Washington, acest eveniment a trecut fără prea multă fast.

Cei doi analiști susțin că invazia Rusiei în Ucraina, care a urmat după decenii de scădere a încrederii în relațiile dintre Rusia și Occident, ne reamintește cât de departe suntem de a opera un sistem de securitate comun bazat pe instrumente și principii comune în spațiul euro-atlantic și eurasiatic mai larg.

„Cu toate acestea, adoptarea Acordurilor de la Helsinki în 1975 oferă lecții care rămân relevante pentru sarcina de a realiza pacea în Ucraina și stabilitatea în Europa de astăzi.

În primul rând, și cel mai cunoscut, Actul final de la Helsinki a dus la recunoașterea reciprocă între cele două blocuri din perioada Războiului Rece și la acceptarea statu quo-ului teritorial de după al Doilea Război Mondial. Astăzi, ne confruntăm cu o provocare similară: revizuirea de către Rusia a statu quo-ului teritorial post-sovietic și anexarea unor părți din teritoriul suveran al Ucrainei.

De jure recunoașterea acestor anexări ar trebui să fie exclusă, deoarece contravin normei integrității teritoriale (deși recunoașterea de către SUA a suveranității ruse asupra Crimeei a fost discutată de Trump). Acestea fiind spuse, principiul rămâne același: pot Ucraina și Rusia să fie de acord să nu fie de acord pentru moment și să amâne această problemă pentru negocieri viitoare?”, se întreabă cei doi.

Diplomația nu ar trebui să însemne urmărirea idealismului

„Nici Rusia, nici Ucraina nu au reușit să-și realizeze pretențiile teritoriale. Ucraina nu poate, în mod realist, să-și recucerească prin forță întregul teritoriu suveran. Între timp, Putin a făcut un prim pas în direcția compromisului, renunțând la poziția sa anterioară, prezentată în iunie 2024, potrivit căreia forțele ucrainene trebuie să evacueze regiunile Zaporizhia și Kherson, pe care Moscova susține că le-a anexat. Cu toate acestea, Putin insistă în continuare asupra retragerii Ucrainei din Donețk.

Acceptarea acestei cereri ar fi extrem de dificilă pentru Kiev, mai ales având în vedere importanța strategică a regiunii și cantitatea de sânge vărsat pentru apărarea ei. Având în vedere că retragerea din Donețk ar crește semnificativ vulnerabilitatea Ucrainei la un alt atac rus, Kievul dorește „garanții” de securitate din partea Occidentului în schimbul oricăror concesii teritoriale.

Acest lucru ne conduce la a doua lecție – importanța creativității diplomatice și a compromisului. Actul final de la Helsinki a început cu un „Decalog” de zece principii pe care toate statele participante trebuiau să le respecte. Cu toate acestea, aceste principii sunt în mod inerent în contradicție unele cu altele: neintervenția în afacerile interne și respectarea drepturilor omului, integritatea teritorială și autodeterminarea popoarelor. Dar, în ciuda dezacordurilor persistente cu privire la importanța relativă a diferitelor principii, statele din ambele blocuri au fost dispuse să accepte un pachet care conținea elemente disparate.

În schimb, odată cu sfârșitul Războiului Rece și apariția „sfârșitului istoriei”, țările occidentale au început să considere diplomația ca o recompensă acordată țărilor nedemocratice pentru comportamentul bun – și ceva ce trebuie reținut în caz de comportament necorespunzător. Mai mult, în ceea ce privește normele OSCE privind drepturile omului și democrația, Occidentul s-a concentrat intens asupra eșecurilor Rusiei, în timp ce adesea a închis ochii atunci când guverne considerate prietenoase – în Ucraina, țările baltice și Georgia înainte de alegerea Partidului Visul Georgian – nu și-au respectat angajamentele.

Diplomația nu ar trebui să fie echivalată cu urmărirea idealismului. În schimb, ea ar trebui înțeleasă ca un instrument vital pentru navigarea în ambiguitatea inevitabilă și gestionarea intereselor conflictuale, fără a ajunge la război. Atât elitele ruse, cât și cele occidentale nu au reușit să internalizeze acest lucru în anii care au precedat invazia pe scară largă a Ucrainei, optând în schimb să invoce principii și nemulțumiri reciproce și să-și reducă contactele diplomatice pentru a evita impresia de „business as usual”.

Anii de discuții fără rezultat au culminat cu sute de mii de morți, chiar și atunci când compromisurile evidente – inclusiv acordurile de la Minsk, adoptate chiar de Consiliul de Securitate al ONU – erau vizibile pentru toți”.

Guvernele occidentale trebuie să redescopere spiritul de la Helsinki

„Se poate găsi astăzi un compromis care să permită Moscovei să afirme că obiectivele sale politice au fost îndeplinite, permițând în același timp Occidentului să afirme că s-au convenit „garanții” suficiente pentru securitatea Kievului? Absolut. Dar acest lucru va necesita renunțarea la opțiuni imposibil de pus în practică, inclusiv aderarea Ucrainei la NATO și prezența unei forțe europene numeroase pe teritoriul ucrainean – ambele amenințând să atragă Statele Unite într-un viitor război.

În schimbul ofertei ca orice forță europeană de descurajare să fie staționată în afara teritoriului ucrainean și ca orice prezență militară externă pe teritoriul ucrainean să se limiteze la desfășurarea de antrenamente și reparații, Moscova ar putea accepta să-și reducă cererea ca Kievul să se retragă din restul regiunii Donbass. Un efort de a asigura că tratamentul minorităților din Ucraina respectă angajamentele OSCE ar putea, de asemenea, ajuta Rusia să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește teritoriul, consolidând în același timp procesul de aderare a Kievului la UE.

Mai mult, cea mai bună garanție a securității Ucrainei va fi permiterea Kievului să mențină o armată numeroasă în timp de pace, capabilă să descurajeze o altă invazie rusă, deși cu anumite restricții privind armele „cu rază lungă de acțiune”. O opțiune de luat în considerare este aceea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a-și revizui cererea de „demilitarizare” a Ucrainei în schimbul ridicării mai multor sancțiuni.

În cele din urmă, așa cum a relatat în mod pertinent Michael Cotey Morgan, Acordurile de la Helsinki au trecut linia de sosire deoarece liderul sovietic Leonid Brejnev a căutat în cele din urmă un acord – unul care să poată deschide calea recunoașterii URSS ca mare putere legitimă în Europa. Dacă Putin dorește, de asemenea, un acord sau dacă, dimpotrivă, dorește să restabilească o sferă de influență incompatibilă cu norma egalității suverane este o întrebare cu care s-au luptat mulți analiști. Dar stimulentele pentru o soluționare rămân puternice.

Dacă se dovedește imposibilă concilierea pozițiilor tuturor părților și, în consecință, procesul diplomatic actual eșuează, va deveni rapid clar că soluția militară rămâne singura opțiune. O astfel de eventualitate ar fi plină de riscuri intolerabile.

Forțele ruse ar putea în cele din urmă să străpungă liniile ucrainene în mod mai decisiv, impunând Kievului un acord și mai defavorabil, crescând drastic percepția amenințării în întreaga Europă și împiedicând o resetare limitată în interesul securității globale între cele două mari puteri nucleare ale lumii. Alternativ, dacă forțele ucrainene reușesc să mențină linia de apărare datorită sprijinului european sporit, Moscova ar putea concluziona că escaladarea este singura cale rămasă pentru a-și atinge obiectivele politice. Un război prelungit va continua, de asemenea, să alimenteze ascensiunea populismului în întreaga Europă, transformând UE în moduri imprevizibile.

Pe scurt, eșecul de a găsi un compromis care să salveze aparențele pentru toate părțile implicate riscă să ducă la o deteriorare drastică a situației de securitate în Europa, la o creștere potențial dramatică a pierderilor de vieți omenești de toate părțile, la o distrugere mai mare în Ucraina, care va împiedica o cale realistă de aderare la Uniunea Europeană, și la o ruptură pe termen lung între Rusia și restul Europei, care nu va lăsa Moscovei altă opțiune decât să se alinieze în totalitate cu Beijingul.

Procesul diplomatic lansat de Trump a fost, cel puțin, neortodox. Prin implicarea din timp a liderilor naționali, el a crescut probabilitatea apariției unor neînțelegeri care ar putea deraia întreaga inițiativă. Cu toate acestea, alternativa la succes este dureroasă de contemplat și, în mod ideal, ar trebui să servească la concentrarea atenției.

În timp ce guvernele și armatele occidentale deliberează acum asupra tipului de „garanții” de securitate pe care sunt pregătite să le ofere Ucrainei, ele trebuie să fie atente să nu introducă în proces elemente pe care știu că Moscova nu le va accepta – sau să fie pregătite să renegocieze oferta inițială în schimbul altor măsuri care vor consolida securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei. Cu alte cuvinte, ele trebuie să redescopere spiritul de la Helsinki”, conchid Zachary Paikin și George Beebe.

