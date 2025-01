„Scopul intervenției mele de ieri privind așa-zisa invitare a domnului Georgescu la evenimentele inaugurale de la Washington, precum și scopul intervenției mele de după primul tur al prezidențialelor din noiembrie, când se răspândise înșelăciunea privind așa-zisa venire în România a unui înalt demnitar american pentru susținerea domnului Georgescu, a fost să demontez aceste minciuni”, a spus Andrei Muraru la Digi24.

Diplomatul a adăugat că este datoria lui să apere interesele românilor și României în SUA. „Denaturarea adevărului pentru a crea un avantaj unui competitor politic pe seama așa-zisei relații a acestui competitor politic cu administrația de la Washington, sugerând în mod mincinos că ar exista o susținere oficială din partea americană pentru candidatul Georgescu, poate afecta buna reputație a României la Washington și poate dăuna intereselor noastre strategice. Acesta a fost scopul intervenției mele”, a precizat Andrei Muraru.

Georgescu a mințit că a fost invitat de Trump, Muraru l-a demascat, apoi Georgescu l-a amenințat

Pe 13 ianuarie, Călin Georgescu a susținut la Realitatea Plus că a fost invitat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, dar că nu va merge. „Am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva”, a spus Georgescu, apoi a schimbat rapid subiectul, iar moderatoarea nu a mai revenit.

„Eu vă spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”, a continuat Georgescu, mutând rapid propriul discurs spre Divinitate.

Apoi, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a dezvăluit că numele lui Călin Georgescu nu apare pe invitațiile oficiale.

După ce a ieșit de la Curtea Supremă, unde s-a judecat recursul său în dosarul alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a fost întrebat de jurnaliști dacă a fost invitat în SUA, iar el a oferit un răspuns evaziv: „Au fost diligențe ca să fiu… Am fost rugat să merg, dar am refuzat, din motive foarte clare”. Practic, Georgescu și-a schimbat declarația inițială, apoi l-a amenințat pe ambasadorul României la Washington, care i-a devoalat minciuna.

