Cine poate redirecționa 3,5% din impozitul pe venit

Redirecționarea impozitului pe venit reprezintă un mecanism prin care poți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal și Legii 571/2003, fiecare persoană fizică cu venituri impozabile în România poate decide unde ajunge această parte din impozitul deja calculat și achitat.

Dacă obții venituri din salarii beneficiezi de dreptul de a redirecționa 3,5% din impozitul pe venit. Categoria include: angajații cu contract individual de muncă, persoanele care primesc indemnizații de șomaj, pensionarii care au și venituri din salarii, precum și alte categorii de venituri considerate asimilate salariilor conform Codului Fiscal. Esențial este ca aceste venituri să fie supuse impozitului pe venit și să genereze o obligație fiscală efectivă.

Potrivit ANAF, persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până
la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul „Anexă nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”.

În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

Ce este și cum se completează formularul 230

Formularul 230 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și care nu au optat la angajator/plătitorul de venit pentru distribuirea prin reţinerea la sursă a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit.

Cum redirecționezi 3,5% din impozitul pe venit în 2026
Formularul 230 se completează și se depune de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

Redirecționarea a 3,5% din impozit nu reprezintă o sponsorizare sau o donație din buzunarul tău. Tu ai achitat deja acest impozit pe venit anul trecut, iar acum doar soliciți ANAF să direcționeze o parte din impozitul pe venit deja achitat către o cauză în care crezi. Aceasta nu este o cheltuială suplimentară, ci doar o redistribuire a unei sume deja calculate din impozitul tău anual.

În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2024).

Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului”

  • În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  • În rubricile „Nume” și „Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secțiunea II „Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”

  • Bursa privată – căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
  • Contract nr./data – se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.
  • Sumă plătită (lei) – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
  • Documente de plată nr./data – se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.
  • Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse.
  • Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult – căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
  • Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
  • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult – se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
  • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
  • Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
  • Procentul din impozit – se completează cu procentul din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pe care contribuabilul optează să-l vireze către entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depăși plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.
  • Suma – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la rd.7.2.5. asupra impozitului anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. În situația în care, contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completează.
  • Dacă suma rezultată prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul admis de lege reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
  • În situația în care, contribuabilul este de acord ca entitatea beneficiară să fie informată de organul fiscal cu privire la sumele direcționate, precum și datele de identificare a contribuabilului care a direcționat aceste sume, se bifează căsuța corespunzătoare din formular.
  • În cazul contribuabililor care și-au exprimat acordul pentru transmiterea către entitatea beneficiară a datelor de identificare și a sumelor direcționate și au solicitat, în anul anterior, distribuirea sumei pentru aceiași beneficiari pentru o perioadă de 2 ani, acordul contribuabilului se consideră valabil pentru toată perioada.

Unde se depune formularul 230

Formularul se completează și se depune de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

Ai patru modalități de a transmite formularul 230 către ANAF. Prima opțiune este depunerea online prin Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând portalul. Aceasta elimină necesitatea deplasării și îți oferă confirmare electronică instantanee.

A doua variantă este depunerea directă la registratura organului fiscal competent din raza ta de domiciliu. În cazul în care alegi această metodă, completezi formularul în două exemplare: originalul rămâne la ANAF, iar tu păstrezi copia cu ștampila de înregistrare.

Poți transmite formularul și prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. O opțiune practică este să dai formularul completat entității beneficiare, care centralizează toate cererile și le transmite către ANAF.

Care este termenul de depunere al formularului 230

Termenul-limită pentru depunerea formularului 230 este 25 mai 2026, pentru veniturile obținute în 2025. Depunerile ulterioare acestei date nu vor mai fi luate în considerare pentru anul fiscal respectiv, sub sancțiunea decăderii. Entitatea nonprofit are obligația de a transmite electronic la ANAF situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230 până la aceeași dată de 25 mai.

Cum dai cei 3,5% din impozit – ce ONG-uri puteți alege

Fără să te coste nimic în plus, redirecționând, oferi un strop de putere în plus unui ONG care să facă bine și în numele tău. Poți opta pentru redistribuirea sumei până pe 25 mai.

Dacă ONG-ul tău preferat nu se află pe această pagină, consultă lista completă de organizații de pe redirectioneaza.ro.

Ce se întâmplă dacă nu completezi formularul 230

Dacă nu completezi formularul 230, banii vor rămâne la bugetul de stat. Aceștia reprezintă o parte din impozitul pe care l-ai virat deja statului ca impozit pe veniturile obținute. Prin această procedură, poți alege cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ai plătit deja Fiscului. În caz contrar, dacă nu vrei să susții o cauză anume, întregul impozit va rămâne la bugetul de stat.

