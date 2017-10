Cum a reușit Mirela Retegan să slăbească: ”Mâncatul la ore fixe mi-a schimbat viața. Nu e o dietă, nu e un regim, e un mod de viață”

Mirela Retegan a început o luptă împotriva kilogramelor în plus și a dezvăluit care este secretul ei și cum a reușit să slăbească.

Pe grupul grăsuțelor mele, „Fixul care îți schimbă viața”, am adunat în mai puțin de un an aproape 200000 de persoane care mă urmează. Cu unele m-am mai întâlnit prin cele 20 de orașe în care am fost în turmeu cu Gașca Zurli. Am început să mînânc la ore fixe, de la sfârșitul verii 2016, la îndemnul Ancăi Bejan, care slăbise 60 kg.

În ultimii 10 ani am încercat toate dietele posibile. Am slăbit, am revenit, am slăbit din nou, iar m-am îngrașat. Din septembrie 2016, am început să mănânc la ore fixe: 7, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00.

3 mese principale si 2 gustări. Le aleg în funcție de program. Am învățat că masa principală trebuie să fie dimineață. La 7. Foarte rar, la 10. Seara, după 19.00 nu mai mananc NIMIC. Iar între mese nici măcar ”o gură” de ceva.

