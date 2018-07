Cele două au fost sparate în urmă cu 79 de ani, la New York, iar mulțumită unui test ADN și familiei, cele două s-au revăzut și au aflat că trăiau la doar 120 de kilometri distanță, la Florida, scrie The Telegraph.

După ce a fost adoptată, Lillian Ciminieri (mama) s-a gândit mereu la fiica ei, despre care credea că a murit după naștere, iar Joanne Loewenstern a ”plâns multe nopți” pentru că voia să-și cunoască mama.

Loewenstern nu a crezut că mama ei s-a stins după ce i-a dat viață: ”Aveam impresia că este vie”.

Cele două au fost reunite, mulțumită unui test ADN făcut de echipa unui site specializat.

”Este incredibil și mama mea nu se mai întreabă ”cine sunt”. Dumnezeu lucrează prin căi misterioase și astăzi a fost o zi grozavă”, a spus Elliot Loewenstern, după ce și-a revăzut mama.

Când s-au întâlnit, cele două au petrecut timp colorând și vorbind. Ele și-au promis că vor rămâne în contact.

100-year-old mother meets 79-year-old daughter for the first time: ‘It was a miracle’ https://t.co/er7cApu5nu

— Elliot Loewenstern (@Eloewenstern) June 30, 2018