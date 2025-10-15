Există câteva precauții pe care le puteți lua pentru a prelungi viața bateriei și a evita potențialele riscuri. Urmând sfaturile experților, vă puteți asigura că dispozitivul rămâne în siguranță și funcționează optim pe termen lung.

Mulți dintre noi obișnuim să punem telefonul la încărcat înainte de culcare, considerând că este practic și sigur. Dar ce se întâmplă de fapt cu bateria în timpul nopții? Experții au explicat procesul și au oferit recomandări pentru a evita consecințele negative

Ce se întâmplă când telefonul se încarcă toată noaptea

Smartphone-urile moderne sunt echipate cu controlere inteligente care opresc încărcarea când bateria ajunge la 100%. Cu toate acestea, procesul nu se oprește complet. Când nivelul scade la 99%, controlerul reia alimentarea.

Acest microciclu de încărcare-descărcare se poate repeta de zeci de ori pe noapte, afectând în timp durata de viață a bateriei. Acest lucru este valabil mai ales pentru bateriile litiu-ion, care funcționează optim la un nivel de încărcare între 20% și 80%.

Menținerea constantă a bateriei la capacitate maximă crește temperatura în interiorul dispozitivului, iar supraîncălzirea este principalul inamic al longevității bateriei.

Recomandări Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

De ce este periculos să încărcați telefonul lângă pernă

O altă greșeală frecventă este lăsarea telefonului la încărcat direct pe pat sau sub pernă. În primul rând, ventilația este limitată și dispozitivul se poate supraîncălzi.

În al doilea rând, bateria își pierde capacitatea de răcire în contact prelungit cu materialele textile, ceea ce în cazuri extreme poate duce chiar la scurtcircuit.

Cum să încărcați corect smartphone-ul

Recomandările experților:

Nu așteptați descărcarea completă. Începeți încărcarea de la 20-30%:

Deconectați la 80-90%. Este nivelul optim pentru prelungirea vieții bateriei;

Nu lăsați telefonul sub pernă sau pătură. Este mai bine să îl încărcați pe o suprafață tare:

Folosiți încărcătorul original. Încărcătoarele ieftine furnizează adesea o tensiune instabilă;

Activați modul de economisire a energiei peste noapte. Acest lucru va reduce solicitarea sistemului.