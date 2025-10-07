De câte feluri sunt oglinzile retrovizoare

Automobilele moderne sunt echipate cu două tipuri de oglinzi retrovizoare, fiecare având un rol distinct pentru asigurarea unei vizibilități optime.

Prima este oglinda retrovizoare interioară, care oferă o perspectivă largă asupra traficului din spate, fiind vitală pentru monitorizarea vehiculelor care se apropie. Aceasta reprezintă primul element de protecție împotriva coliziunilor din spate și îl ajută pe cel aflat la volan să estimeze corect distanța față de celelalte mașini.

A doua categorie de oglinzi retrovizoare este cea a oglinzilor laterale. Acestea sunt situate una pe partea stângă, iar cealaltă pe partea dreaptă a mașinii, completând câmpul vizual oferit de oglinda interioară. Oglinda din stânga permite monitorizarea benzii proprii de deplasare și a celei adiacente, în timp ce oglinda din dreapta este esențială pentru vizualizarea unghiurilor moarte și pentru detectarea autovehiculelor care se apropie pe banda din dreapta, notează PartsAvatar. În plus, există modele mai noi de oglinzi care includ funcții speciale, cum ar fi sistemul anti-orbire, care diminuează efectul farurilor venind din spate pe timp de noapte.

De asemenea, există oglinzi încălzite, utile pentru dezaburire rapidă, și oglinzi care integrează senzori, oglinzi de mici dimensiuni sau chiar sistem de camere video pentru unghiurile moarte, care oferă un plus de vizibilitate asupra vehiculelor aflate în puncte greu vizibile.

Cum să folosești eficient oglinzile în trafic

În mediul urban, acolo unde traficul este dinamic, experții recomandă să verifici toate cele trei oglinzi la intervale de 5-8 secunde. De asemenea, este important să acorzi o atenție specială bicicliștilor și motocicliștilor, care pot apărea brusc în unghiurile moarte, precum și pietonilor, mai ales celor care traversează strada trecând printre mașinile blocate în trafic.

Pe autostradă, viteza mai mare impune verificări mai dese ale oglinzilor. Înainte de a schimba banda de deplasare, obligatoriu va trebui să dai semnal și să te asiguri privind în oglinzi, urmând secvența: oglinda interioară → oglinda laterală corespunzătoare direcției → privire peste umăr pentru eliminarea oricărui risc. În timpul manevrelor de depășire, „rutina” recomandată este să privești mai întâi în oglinda interioară, apoi în cea laterală, apoi privește peste umăr, dă semnal și de abia după aceea efectuează manevra. În acest fel te asiguri că banda pe care intenționezi să te deplasezi este liberă și că ceilalți participanți la trafic sunt informați despre intențiile tale.

În condiții de vizibilitate redusă (noapte, ceață, ploaie, ninsoare, etc.), este recomandat să utilizezi oglinzile mai des și să-ți acorzi timp suplimentar pentru a interpreta informațiile vizuale. Totodată, reducerea vitezei de deplasare este esențială pentru a compensa vizibilitatea limitată. Nu în ultimul rând, este obligatoriu să folosește oglinzile înainte de a porni de pe loc, înainte de a schimba direcția de mers și înainte de a coborî din mașină, potrivit Ingenie.

Ce este un unghi mort

Un unghi mort este o zonă din jurul automobilului pe care nu o poți vedea, nici în oglinzile retrovizoare, nici privind înainte. În timpul condusului, geamurile, oglinzile laterale și oglinda retrovizoare interioară oferă vizibilitate asupra spațiului din jurul vehiculului, însă acestea nu acoperă toată zona. Trebuie să știi că în jurul oricărui vehicul există locuri pe care nu le poți vedea nici dacă privești în oglinzi. Uneori, acest lucru depinde de poziția scaunului de șofer, de dimensiunea sau de forma oglinzilor ori de dimensiunea geamurilor. Aceasta înseamnă că va trebui să întorci fizic capul pentru a vedea în locul unde nici o oglindă nu poate, adică în unghiul mort.

Dimensiunea unui unghi mort poate să varieze în funcție de tipul vehiculului, dar și de poziția pe care o ai la volan. Însă, majoritatea vehiculelor au un unghi mort în zona din spatele umărului drept al șoferului. Dacă te vei baza doar pe oglinzi și pe sistemele de asistență la condus, cum ar fi senzori sau camere, în loc să folosești propriile simțuri și înțelegerea traficului din jurul vehiculului, ai putea provoca un accident.

Cum să verifici unghiul mort

Indiferent de situație, fie că pornești de pe loc, că vrei să schimbi banda de mers ori să efectuezi o manevră de depășire, va trebui să faci aceleași gesturi. Astfel, verifică oglinzile, dă semnal, apoi verifică din nou oglinzile, verifică unghiul mort întorcând capul și privind pe geam peste umărul drept sau stâng, având grijă la cadrele ușilor sau la montanții mașinii, care pot obtura vizibilitatea. După ce te-ai asigurat că drumul este liber și sigur poți să efectuezi manevra, având grijă la ceilalți participanți la trafic, indiferent că este vorba despre șoferi, motocicliști, bicicliști, trotinetiști și pietoni.

Când se verifică unghiul mort

Majoritatea mașinilor moderne sunt echipate cu tehnologii care te pot ajuta, iar aici ne referim la sistemele de detectare a unghiului mort, care aprind un semnal luminos situat pe geamul oglinzilor laterale. Totuși, este bine să nu te bazezi exclusiv pe aceștia, deoarece responsabilitatea de a fi sigur și conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău îți aparține în totalitate. Iată când trebuie să verifici unghiul mort pentru a evita producerea unui accident:

La pornirea de pe loc. La plecarea de pe loc, verifică oglinzile și unghiul mort privind peste umărul drept sau stâng. Dacă ești nesigur, coboară geamul și verifică din nou. Acest lucru este deosebit de important mai ales când ești parcat pe marginea drumului, paralel cu bordura. Dacă ești parcat sau staționat pe partea dreaptă a drumului, va trebui să verifici unghiul mort privind peste umărul stâng. Dacă ești staționat pe partea stângă a unui drum cu sens unic, va trebui să verifici unghiul mort privind peste umărul drept.

În intersecții și sensuri giratorii. Aceleași reguli se aplică și la pornirea din intersecții sau din sensuri giratorii, unde traficul și ceilalți participanți pot veni din mai multe direcții. Ține cont că motocicletele, bicicliștii, trotinetiștii și pietonii pot trece pe oricare parte a vehiculului. Verificarea unghiului mort stâng la ieșirea dintr-un sens giratoriu te poate ajuta să te asiguri că traseul este liber, aflăm de la specialiștii RAC.

Pe autostrăzi. Dacă circuli cu viteză, există mai multe situații de care trebuie să ții cont. Astfel, verifică unghiul mort înainte de a pătrunde pe autostradă, pe o șosea cu două sensuri sau pe un drum expres de pe o bretea de acces. Este posibil ca unele vehicule mai mici să aibă aceeași viteză ca și tine în unghiul mort situat între raza de acoperire a oglinzii retrovizoare și vizibilitatea periferică a ochiului asupra geamului. Verifică unghiul mort înainte de a schimba banda de deplasare pe autostradă privind în oglinzi, apoi pune semnalul, verifică oglinzile din nou, verifică unghiul mort și abia apoi schimbă banda dacă ești sigur că este liber.

De asemenea, trebuie să ții cont că poți fi în unghiul mort al altor participanți la trafic. Având în vedere acest detaliu, ar trebui să fii atent în special la TIR-uri, camioane și alte vehicule de mare tonaj, deoarece unghiurile lor moarte sunt mai mari. Acestea afișează adesea un mesaj pe spatele vehiculului de tipul „Dacă nu vezi oglinzile mele, eu nu te văd!”. De aceea, păstrează distanța de siguranță și fii atent la semnalele lor sau la orice mișcare pe care o fac către tine. Un claxon rapid și conștientizarea posibilității de a te retrage sau de a schimba banda în siguranță te pot feri de o situație periculoasă.

Unghiul mort cauzat de montantul A

Deși principalul unghi mort este cel situat peste umărul drept al șoferului, un unghi mort cauzat de montantul A al mașinii constă în zona care este blocată de designul vehiculului la nivelul geamurilor frontale și/sau laterale. Cu alte cuvinte, un unghi mort al stâlpului A se află în locurile unde parbrizul întâlnește geamurile laterale, în față și în lateral, atât în partea stângă, cât și în partea dreaptă. Aceste unghiuri moarte sunt mai mici, însă toți conducătorii auto trebuie să fie conștienți de ceea ce vehiculele mai mici ar putea să nu vadă.

Oglinzi și sisteme pentru unghiul mort

Chiar dacă trebuie să fii mereu atent la drum și la zona din jurul mașinii pe care o conduci, există instrumente și tehnologii care pot ajuta la evitarea unui accident. Acestea pot include oglinzi pentru unghi mort, care sunt de mici dimensiuni și se atașează sau sunt integrate în oglinzile laterale. De asemenea, oglinzile laterale pot fi prevăzute cu senzori și camere video care oferă o vedere extinsă sau care alertează atunci când un vehicul se apropie.

Sistemele de monitorizare a unghiului mort care sunt montate pe majoritatea mașinilor de ultimă generație pot fi utile atunci când trebuie să-ți iei ochii de la drum pentru a verifica unghiul mort în timp ce te deplasezi cu mare viteză. Acești senzori trimit un semnal vizual sau sonor (de obicei un LED pe oglinda laterală) atunci când un automobil care se apropie se află în unghiul mort. Dacă șoferul pune semnalul pentru a intra pe banda unde există un vehicul în unghiul mort, alerta devine mai pronunțată.

Unde se montează oglinzile pentru unghi mort

O oglindă pentru unghi mort ar trebui poziționată astfel încât să ofere vizibilitate asupra unghiurilor moarte din dreapta și din stânga. Însă, înainte de a ajusta oglinda pentru unghi mort, verifică dacă oglinzile laterale sunt reglate corect, astfel încât să nu mai vezi lateralul propriei mașini. Aceasta îți va permite să observi ceea ce oglinzile standard nu acoperă. Altfel spus, locul ideal pentru a poziționa oglinzile de unghi mort se află în colțul exterior din partea superioară a oglinzilor laterale, orientate spre interior pentru a permite vizibilitatea unghiurilor moarte. Totuși, acest lucru nu se aplică în cazul tuturor vehiculelor, așa că va trebui să experimentezi amplasarea oglinzilor pentru unghiuri moarte pentru a obține cea mai bună acoperire a acestora.

Pentru a monta și regla oglinzile pentru unghi mort trebuie să parchezi pe un drum plat. În cazul oglinzilor cu adeziv va trebui să dezlipești folia și să fixezi oglinda pe jumătatea superioară a oglinzii laterale, conform Dubizzle.com. Pentru oglinzile cu clemă, fixează cârligul pe părțile superioară și exterioară a oglinzii. Apoi, ajustează oglinzile stând pe scaunul șoferului și asigură-te că sunt bine fixate înainte de a porni la drum.

Consecințele ignorării unghiului mort

Ignorarea unghiurilor moarte în timpul condusului poate avea consecințe grave asupra siguranței rutiere. Aceste zone ascunse din jurul vehiculului pot fi cauza unor accidente dacă nu sunt verificate corespunzător. Este esențial ca șoferii să fie conștienți de unghiurile moarte și să ia măsurile necesare pentru a evita potențialele pericole. Neverificarea unghiurilor moarte înainte de schimbarea benzilor sau de efectuarea manevrelor de depășire poate duce la coliziuni cu alte vehicule care se pot solda nu doar cu pagube materiale, ci și cu pierderi de vieți omenești. Prin recunoașterea existenței acestor unghiuri și abordarea activă a acestora, șoferii pot reduce semnificativ riscul de accidente pe drum.

Foto: Shutterstock.com

