Poți spune cât de inteligent va fi un copil la naștere?

Poți spune cât de inteligent va fi un copil la naștere? Oamenii de știință germani au investigat exact acest aspect. Studiul sugerează că anumite caracteristici observabile la nou-născuți pot oferi indicii despre dezvoltarea lor intelectuală viitoare.

Accentul se pune aici pe greutatea la naștere. Dacă aceasta este deosebit de mică, de exemplu, din cauza nașterii premature, probabilitatea ca un copil să aibă o dezvoltare intelectuală mai slabă este mai mare. Circumferința craniană este, de asemenea, importantă.

Echipa condusă de ginecologul prof. dr. Arne Jensen a examinat 5.301 sugari în zilele următoare nașterii. 571 s-au născut prematur, adică înainte de săptămâna a 37-a de sarcină.

Potrivit cercetătorilor, greutatea raportată la circumferința craniului este un predictor deosebit de bun al dezvoltării ulterioare.

Pentru a analiza dezvoltarea, copiii cu vârsta medie de 4 ani au fost examinați în cadrul diferitelor teste, inclusiv un test de IQ.

„Aceste rezultate permit intervenția timpurie și strategiile de sprijin pentru a promova performanța academică și succesul educațional mai târziu în viață”, a precizat prof. dr. Arne Jensen, într-un comunicat de presă.

Copiii ar putea primi sprijin optim de la o vârstă fragedă, îmbunătățindu-le succesul școlar și sănătatea.

Bolile mintale din copilărie și adolescență, cum ar fi tulburarea de deficit de atenție/hiperactivitate, depresia sau tulburările de anxietate, ar putea fi, de asemenea, tratate mai devreme.

Factorii care indică o dezvoltare cognitivă mai slabă

▶ Leziuni ale substanței albe

Substanța albă face parte din sistemul nervos. Formează stratul adipos al celulelor nervoase care accelerează transmiterea informațiilor prin creier. Dacă această substanță este deteriorată, informațiile pot fi procesate doar mai lent în creier.

▶ Raportul dintre greutatea creierului și cea a corpului

O circumferință craniană normală este între 33 și 38 de centimetri, iar o greutate – între 3.000 și 4.000 de grame.

▶ Naștere prematură

Dacă un copil se naște înainte de săptămâna a 37-a de sarcină, se numește naștere prematură.

