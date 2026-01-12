Fumatul în spațiile publice din Shenzhen, China, este strict interzis, iar autoritățile locale găsesc metode tot mai inventive pentru a descuraja această practică.

Două centre comerciale din oraș (Centrul Internațional Shuibei și clădirea Shuibei Jinzuo) au instalat pe 16 decembrie, în toaletele pentru bărbați, cabine cu pereți din sticlă specială care devin transparente în momentul detectării fumului de țigară.

Tehnologia folosită permite sticlei opace să devină complet transparentă în doar câteva secunde, expunând astfel interiorul cabinei.

Măsura drastică a fost implementată ca răspuns la nerespectarea frecventă a interdicției de fumat în interiorul clădirilor publice.

Pe ușile toaletelor au fost amplasate afișe cu mesajul: „Sticla devine transparentă dacă fumați. Suprimați-vă dorința de a fuma dacă nu vreți să deveniți celebri online”.

Deși măsura a fost bine primită de unii cetățeni, există îngrijorări cu privire la încălcarea intimității utilizatorilor.

Potrivit publicației locale Yangcheng Evening News, măsura nu încalcă legea, dar prezintă riscuri juridice.

Avocatul Lu Weiguo a declarat că, dacă geamurile funcționează defectuos și încalcă drepturile utilizatorilor, centrele comerciale vor fi trase la răspundere legală.

Pentru a evita situațiile neplăcute cauzate de alarme false, senzorii de fum sunt calibrați astfel încât să se activeze doar la detectarea fumului de tutun.

De asemenea, un buton de resetare este disponibil lângă cabina de toaletă pentru a permite remedierea rapidă a eventualelor erori.

Orașul Shenzhen, situat în sudul Chinei, este cunoscut pentru reglementările stricte privind fumatul în spațiile publice închise, iar centrele comerciale sunt considerate zone complet lipsite de fumat.