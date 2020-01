De Vitalie Guțu,

Potrivit tradiţiei, încă de dimineaţă preoții merg din casă în casă şi-i binecuvântează pe gospodari. Spre seară femeile se apucă de gătit bucate pentru a întâmpina oaspeţii în seara de Crăciun, iar bărbaţii se apucă de tăiat porcul.

Forfotă mare pe la casele oamenilor din Republica Moldova. Au rămas doar două zile şi creştinii moldoveni marchează Crăciunul pe stil vechi. Gospodariipregătesc din timp daruri pentru preotul care le va călca pragul casei în ajun de Crăciun. Pentru a reuși să ajungă la toate familiile din localităţile Republicii Moldova, preoții încep ritualul cu trei zile înainte de Crăciun. La fiecare gospodărie, preotul este răsplătit cu dulciuri şi colaci.

După ce preotul i-a binecuvântat pe gospodari, aceştia încep pregătirile pentru masa de sărbătoare. Femeile gătesc de zor bucate dintre cele mai alese: răcituri, sarmale, şi plăcinte. De asemenea, gospodinele s-au grăbit să coacă şi Crăciunei – simbolul sărbătorii.

Am fiert laptele, am bătut ouăle, nu sunt de post. I-am lăsat să se odihnească pe vatră, acum am făcut bilişoarele, după asta le sucim aşa, le învârtim. Uite, a ieşti din prima. Îl punem în tavă la odihnit, pe urmă îl ungem cu ou şi îl dăm la cuptor. Iată aşa arată Crăciunelul nostru.

LUDMILA GUSIN, gospodină, Orhei: